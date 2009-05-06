Vatandaş Erdoğan alışverişte!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınlarındaki bir marketten alışveriş yaptı. Erdoğan, 29 TL olan alışveriş bedelini de nakit ödedi



Subayevleri Şair Mehmet Emin Caddesi'ndeki bir markete giren Başbakan Erdoğan, diş macunu, traş kremi ve ayakkabı parlatıcısı aldı.



Alışveriş yapmakta olan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı.



Bir vatandaşın, ''Ergenekon konusundaki duyarlılığınızın aynen devam etmesini istiyoruz'' sözlerine Başbakan Erdoğan, ''Aynen'' karşılığını verdi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin ''Neler aldınız?'' sorusu üzerine, ''Traş takımları, diş macunu falan aldım. Sürekli onları takip etme imkanımız olmuyor. Bugün bizzat kendim aldım. Marketin hareketliğini göreyim istedim'' dedi.



''Ev alışverişinizi genelde kendiniz mi yaparsınız?'' sorusunu da Erdoğan, ''Yok onu evdekiler sağ olsun yapıyorlar'' diyerek yanıtladı.



Marketi nasıl bulduğunun sorulması üzerine de Erdoğan, marketin zaman zaman geldiği, düzenli ve hareketli bir yer olduğunu ifade etti.



Erdoğan, ''Alışverişin canlı olup olmadığı'' konusundaki bir soruyu ''Canlı'' diye yanıtlayan Erdoğan, market çalışanlarını işaret ederek, ''Şimdi sordum, onlar da 'canlı' diyorlar'' dedi.



Alışveriş sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektiren Başbakan Erdoğan, vatandaşlar tarafından alkışlandı. Erdoğan, 29 TL olan alışveriş bedelini de nakit ödedi. (AA)

