Vatandaş en az ekonomiden memnun

Xsights Araştırma'nın 26 kentte 1517 kişiye yaptığı 'Vatandaşın Nabzı Anketi'ne göre, vatandaşın devletin sunduğu 19 hizmet arasında en az ekonomiden memnun olduğu öğrenildi. Ankete göre vatandaş en çok savunmadan memnun.

Dünya gazetesinden Handan Sema Ceylan'ın haberine göre, 5 puan üzerinden değerlendirildiğinde, milli güvenlik ve savunmaya verilen ortalama puan 3.74.

Xsights'ın 2017 yılının 4 çeyreğinde ayrı ayrı yaptığı araştırmalarda en çok memnun olunan hizmet 'Din Hizmetleri 'çıkıyordu. Afrin'de yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu'nun da etkisiyle ilk sıraya ‘savunma' oturdu.

Son yapılan araştırmada ikinci sırada 'sağlık' yer aldı.

Din hizmetleri ise üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Vatandaşın en az memnun olduğu son üç hizmet ise 'yargı', 'mali sistem' ve 'ekonomi. En az memnuniyet duyulan ekonomi hizmeti 5 üzerinden 2.29 puan alıyor.

Araştırmaya göre, AK Partililerin en az memnun olduğu 3 hizmet; belediye, ekonomi, mali sistem. CHP'liler ise yargı, eğitim ve ekonomiden memnun değil.