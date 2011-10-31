-Vatandaş ''e-hizmet''i sevdi ANKARA (A.A) – 31.10.2011 - Kamu kurumlarının sunduğu hizmetleri tek noktada birleştiren ''turkiye.gov.tr''nin kayıtlı kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. Reçetelere yazılan ilaçların takibi internetten yapabilecek. ''Devletin kısa yolu'' parolasıyla başlatılan ''e-devlet'' uygulaması çerçevesinde vatandaşlar, internete girerek, yeni ilaç alıp alamayacaklarını görebilecek. Kayıtlı kullanıcısı 10 milyon 363 bin 389'a yükselen ve kamu kurumlarının sunduğu hizmetleri tek noktada birleştiren ''turkiye.gov.tr'' adresine yeni hizmetler eklendi. Artık vatandaşlar, reçeteye yazılan ilaçlarının takibini yapabilecek. ''e-devlet kapısı'' üzerinden 38 kurumun verdiği hizmet adeti 283'e yükseldi. Artık, ''İlaç yazdırma vakti geldi mi?'' sorusuna vatandaşlar, söz konusu hizmet ile kullandıkları ilaçları sorgulayabilecek, ne zaman yeniden alabileceğini öğrenecek. -Çocukların dersleri- Tek site üzerinden yüzlerce sorgulama fırsatı sağlayan ''e-devlet'' parolası sayesinde vatandaşlar, haklarında açılmış savcılık soruşturması veya davaları ve bu davaların seyrini internetten öğrenebiliyor. ''e-devlet'' uygulaması çerçevesinde ayrıca veliler çocuklarının derslerinin durumunu da takip edebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden satın almayı düşündüğünüz araçla ilgili plaka sorgulaması yaparak araç üzerinde rehin olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Sistem ayrıca, sürücü belgenize verilen ceza puanı, sigortalı hizmet dökümü, SGK'ya olan borçların durumu, vergi levhası sorgulaması gibi pek çok işlemin takibine olanak sağlıyor. -Askerlik işlemleri- ''e-devlet'' hizmetleri arasında, Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa istek ve şikayet iletilerini göndermek gibi işlemler de yer alırken; tüm kamu ihalelerini de tek adresten takip etmeye yönelik uygulama hizmet veriyor. Tüm bakanlıkların bağlı olduğu ''e-devlet kapısı'' sistemi üzerinden ayrıca, Milli Savunma Bakanlığının asker alım işlemleri de takip edilebiliyor. Vatandaşlar kullanmakta oldukları veya almak istedikleri cep telefonunun kaçak olup olmadığını da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden takip edip; IMEI sorgulaması yapılabiliyor. Sistem, aile hekimi ve organ nakli bilgilerini de takip etmeye olanak sağlıyor. -Cepten de girilebilecek- ''e-devlet kapısı''nın sunduğu hizmetler arasında Türkiye'de ve dünyada hava tahminlerine ilişkin raporlar da yer alıyor. Sistem üzerinden ayrıca, markalar veya firmalar hakkında tüketici şikayeti yapılıp; mevcut şikayetlerin seyri takip edilebiliyor. Geliştirilen özel program sayesinde ''www.turkiye.gov.tr'' adresi üzerinden sunulan hizmetlere, internet bağlantılı cep telefonlarıyla da erişilmesi sağlandı.