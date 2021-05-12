Vatandaş bütçesini denkleştirmek için çareyi kredi kartında aradı!

Tüketici kredi kartlarında 30 Nisan haftasında geçen yıla göre artış yüzde 46,7 oldu. Bu son 20 yıldaki en sert yükseliş.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası verilerine göre 30 Nisan haftasında kredi kartlarında geçen yıl göre artış yüzde 46,7 ve kredi kartı hacmi 155.6 milyar liraya çıktı. Bu yıllık değişim hızı neredeyse son 20 yıldır görülen en sert yükselişe işaret ediyor.



Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; geçen yıl pandeminin ilk dönemlerinde eksiye düşen kredi kartı harcamalarının seyrinde hızlanış özellikle martın ikinci haftasından sonra daha belirginleşti.



Martta başlayan açılma ardından nisanın ikinci haftasında gelen kısmi kapanma kredi kartı harcamalarındaki görünümü de değiştirdi. Açılmayla harcamalar artsa da kısmi kapanma ile yeniden kısa çalışma ve zorunlu ücretli izin uygulamalarının artması vatandaşı kredi kartına yönlendirdi.

Verilere göre geçen yıl Koronavirüs'te ilk vakanın tespiti ve alınan önlemlerin etkisiyle ilk haftalarda kredi kartı harcamalarında çift haneli artışlar yaşandı. Ancak nisan ve mayıs aylarındaki karantina dönemlerinde kredi kartı harcamalarında küçülme yaşanırken genişleyici para politikalarının etkisiyle düşen faiz oranları tüketiciyi kredi kartından ziyade kredi kullanmaya yöneltti.



Bu dönemde tüketici kredilerinde yüzde 35’leri aşan yıllık hacim artışları gözlendi. Konut ve taşıt için bankalarca başlatılan düşük faizli kredi kampanyalarının etkisiyle haziran, temmuz ve ağustos aylarında kredi hacmindeki yıllık büyüme yüzde 40’lardan yüzde 62’ye kadar çıktı.



Eylül ayıyla birlikte yüzde 60’ların altına inen tüketici kredi hacminde yıllık büyüme kasımda başlayan sıkı para politikasının da etkisiyle yüzde 50’lerin altına doğru çekildi.

Haberin tamamı için tıklayın...