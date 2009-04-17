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Ekonomi

Vatandaş bir ayda 6.4 milyar dolar aldı

Yurtiçi döviz hesapları 27 Mart-3 Nisan haftasında 1 milyar 420 milyon dolar artarak 89 milyar 573 milyon dolara çıktı. Böylece yurtiçi döviz hesapları dört haftada 6 milyar 372 milyon dola

17 Nisan 2009 03:00

Yurtiçi döviz hesapları 27 Mart-3 Nisan haftasında 1 milyar 420 milyon dolar artarak 89 milyar 573 milyon dolara çıktı. Böylece yurtiçi döviz hesapları dört haftada 6 milyar 372 milyon dolar artış göstermiş oldu.

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre 27 Mart-3 Nisan haftasında 89 milyar 573 milyon dolara yükselen yurt içi yerleşiklere ait döviz hesaplarının 1 milyar 212 milyon dolarını bankalar arası, 88 milyar 361 milyon dolarını da kişilere ait hesaplar oluşturdu. Anılan haftada bankalar arası hesaplarda 113 milyon dolar azalış, diğer hesaplarda 1 milyar 533 milyon dolar artış yaşandı. 3 Nisan itibariyle bankalardaki toplam döviz hesabı 1 milyar 268 milyon dolar artarak 107 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Toplam döviz hesabının 89 milyar 573 milyon dolarla en büyük bölümünü yurt içi yerleşiklere ait hesaplar oluştururken, yurt dışında yaşayan yurttaşların Merkez Bankası nezdinde açtırdıkları kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ile süper döviz hesaplarının toplam tutarı aynı tarih itibariyle 254 milyon dolar azalarak 12 milyar 710 milyon dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin Türk bankacılık sistemindeki döviz hesapları 102 milyon dolar artarak 5 milyar 54 milyon dolar oldu.

Döviz hesapları (Milyon $)

Tarih

Yurtiçi

Toplam

28 Aralık 2007

96.369

99.955

25 Ocak 2008

94.982

98.877

25 Temmuz 2008

107.770

111.881

26 Eylül 2008

99.721

105.176

13 Mart 2009

83.802

88.593

20 Mart 2009

87.219

92.293

27 Mart 2009

88.154

93.106

3 Nisan 2009

89.573

94.627


 

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