Vatandaş bir ayda 6.4 milyar dolar aldı

Yurtiçi döviz hesapları 27 Mart-3 Nisan haftasında 1 milyar 420 milyon dolar artarak 89 milyar 573 milyon dolara çıktı. Böylece yurtiçi döviz hesapları dört haftada 6 milyar 372 milyon dolar artış göstermiş oldu.



Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre 27 Mart-3 Nisan haftasında 89 milyar 573 milyon dolara yükselen yurt içi yerleşiklere ait döviz hesaplarının 1 milyar 212 milyon dolarını bankalar arası, 88 milyar 361 milyon dolarını da kişilere ait hesaplar oluşturdu. Anılan haftada bankalar arası hesaplarda 113 milyon dolar azalış, diğer hesaplarda 1 milyar 533 milyon dolar artış yaşandı. 3 Nisan itibariyle bankalardaki toplam döviz hesabı 1 milyar 268 milyon dolar artarak 107 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Toplam döviz hesabının 89 milyar 573 milyon dolarla en büyük bölümünü yurt içi yerleşiklere ait hesaplar oluştururken, yurt dışında yaşayan yurttaşların Merkez Bankası nezdinde açtırdıkları kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ile süper döviz hesaplarının toplam tutarı aynı tarih itibariyle 254 milyon dolar azalarak 12 milyar 710 milyon dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin Türk bankacılık sistemindeki döviz hesapları 102 milyon dolar artarak 5 milyar 54 milyon dolar oldu.





Döviz hesapları (Milyon $) Tarih Yurtiçi Toplam 28 Aralık 2007 96.369 99.955 25 Ocak 2008 94.982 98.877 25 Temmuz 2008 107.770 111.881 26 Eylül 2008 99.721 105.176 13 Mart 2009 83.802 88.593 20 Mart 2009 87.219 92.293 27 Mart 2009 88.154 93.106 3 Nisan 2009 89.573 94.627



