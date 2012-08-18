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Yaşam

Bayram trafiği bugünden başladı

Ramazan Bayramı öncesi, İstanbul dışına gidecek olanlar arifeyi beklemeden dün akşam saatlerinde çıkmasıyla büyük bir yoğunluk yaşandı

18 Ağustos 2012 14:07

Ramazan Bayramı tatilinin Cuma akşamından başlaması nedeniyle tatilci akınının yaşanması havaalanları, karayolları ve feribot iskelelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Havaalanlarındaki yoğunluk özellikle iç hatlarda Bodrum, Antalya, Dalaman, İzmir gibi sahil kentleriyle, dış hatlar da Paris, Roma, Prag, Viyana gibi merkezlere giden uçaklar için yaşandı. Bu noktalara sefer yapan uçaklarda doluluk oranının yüzde yüzü bulduğu öğrenildi.


Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu


18-21 Ağustos tarihleri arasında sürecek Ramazan Bayramı tatili boyunca havayolu şirketleri ek seferler koyarken, tatilini İstanbul dışında geçirecek yolcular da erken saatlerden itibaren havalimanlarına geldiler.

Öte yandan Bayram tatili nedeniyle; havayolu şirketleri artan talebi karşılamak üzere, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ek seferler düzenliyor. Önceki bayramlarda Türk Hava Yolları (THY)’nın 60’a yakın ek sefer yaptığını belirten yetkililer bu bayram için Atatürk Havalimanı’ndan sadece 24 ek sefer için izin alabildiğini belirtti. Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri de Ramazan Bayramı boyunca THY’nin iç hatlarda 6 ek sefer, Atlasjet iç hatlarda 4 Pegasus Havayolları tarafından iç hatlarda 46 ek sefer dış hatlarda da 31 ek sefer olmak üzere toplam 87 ek seferin konulduğunu belirtti.


Eceabat İskelesi'nde uzun kuyruk


Pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesi, İstanbul dışına gidecek olanlar arifeyi beklemeden dün akşam saatlerinde çıkmasıyla TEM ve D-100 Karayolu’nun Çamlıca İzmit arası, İDO’nun Eskihisar Feribot iskelesinde de büyük bir yoğunluk yaşandı.


Cuma telaşı yolları tıkadı


Feribotların bekleme yapmaksızın sefer yapmasına rağmen araç yoğunluğu artarken, kuyrukta beklemek istemeyip İzmit Körfezi’ni dolaşmak isteyen araçların bir kısmı TEM’in Batı girişinden İzmit içine geçerek Gölcük istikametine yöneldi. Bu nedenle D-100 Karayolu’nun İzmit kent içinde de aynı saatlerde yoğunluk başladı. Trafik yoğunluğu TEM Otoyolu’nun İzmit-Adapazarı arasında görüldü.


Eceabat'ta 2 kilometre kuyruk


Bayram tatilini geçirmek için Çanakkale güzergahını kullanan tatilciler de feribot iskeleleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tatillini geçirmek için Çanakkale'ye gelmek üzere Eceabat ile Kilitbahir köyü iskelelerine gelen tatilciler, bölgede yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Kilitbahir köyünden Çanakkale'ye geçmek için bekleyen araçların  oluşturduğu araç kuyruğu, zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.

Öte yandan Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen vatandaşları taşıyan otobüsler de gece geç saatlerde Çanakkale Feribot İskelesi'nde yoğunluk  yaşanmasına neden oldu. Feribot iskelelerinde dün öğle saatlerinde başlayan araç yoğunluğu gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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