Vatandaş adalet için Meclis Dilekçe Komisyonu'na yazdı; Bahçeli af çağrısında yalnız kalmadı

TBMM’nin 24 Haziran seçimleri nedeniyle erken biten 26. Yasama döneminde 13 bin 761 dilekçeyi karara bağlayan Meclis Dilekçe Komisyonu son cetveli yayımlandı. Komisyon, Başkanlık Divanı’nca karara bağlanan 1 Haziran 2018 tarihli cetvele, çeşitli il ve birçok cezaevinden farklı konularda yükselen adalet çağrıları damgasını vurdu.

Erzincan T Tipi Cezaevi’nden tutuklu karı koca iki yaşındaki çocukları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılma dilekçesi gönderirken, devam eden yargısal süreç nedeniyle adli sicilinin zarar görmekten endişe duyan, yeniden yargılama talepleri de dikkat çekti.

Kader mahkumları kapsamında, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya af talebinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yalnız kalmadı. Dilekçe Komisyonu’na gelen dilekçeler arasında, vatandaşların af talepleri de yerlerini aldı. İstanbul’dan yazan 3 vatandaş ise, '15 Temmuz kahramanı' Ömer Halisdemir’in general rütbesine yükseltilmesi ve ailesine general maaşı bağlanması talebinde bulundu.

Meclis Dilekçe Komisyonu’nun 26. Yasama döneminin Başkanlık Divanınca karara bağlanan dilekçe örneklerinden bazıları şöyle:

İstanbul/ Kadıköy’den CŞ ve 2 kişi

Dilekçi: Ömer Halisdemir'in general rütbesine yükseltilmesini ve ailesine general maaşı bağlanmasını istemektedir.

Gereği Düşünüldü; Dilekçe incelenmiş, dilekçe konusunun Millî Savunma Bakanlığı'nın yetki alanı içinde olduğu görülmüştür.

Ankara Keçiören’den yazan O.C.Taştan

Dilekçi: Eşine cinsel tacizde bulunan kişiler hakkında şikayette bulunduğundan, kendisini ölümle tehdit eden ve arabasına zarar veren kişilerin mahkemece serbest bırakıldıklarından ve duruşma için geç bir tarihe gün verildiğinden ve devam eden diğer davaları ile ilgili işlem yapılmadığından şikayetle mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe konusu husus Adalet Bakanlığının bilgisine sunulmuş olup konunun genel hükümler çerçevesinde değerlendirilip ilgili idare nezdinde takip edilmesi usul ekonomisi açısından daha faydalı olduğundan bu aşamada, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116'ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi.

Ankara Yenimahalle: H.C ve 2 kişi

Dilekçi: Kızının babasının cinsel istismarına maruz kaldığından bahisle 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasından şikayetçi olmaktadır.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde dilekçenin, Dilekçe Komisyonunda görüşülemeyeceğine karar verildi.

Erzincan T Tipi K.C.İ.K. Müdürlüğü

Dilekçi: Karı-koca tutuklu olduklarını ve iki yaşında çocukları olduğunu belirterek adli kontrolle serbest bırakılmayı talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6’ncı maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisine... gönderilen dilekçelerden...Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar... incelenemezler." denilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 116/1’inci maddesinde ise, yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda görüşülemeyeceğinin Başkanlık Divanınca karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde dilekçenin, Dilekçe Komisyonunda görüşülemeyeceğine karar verildi.

Bursa’dan yazan H.K

Dilekçi: Oğlunun işlemediği bir suçtan dolayı haksız yere 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğinden bahisle mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır.

Yalvaç B Tipi K.C.İ.K. Müdürlüğü

Dilekçi: 9 yıldır cezaevinde bulunduğundan, aldığı 5 adet disiplin cezası sebebiyle KHK ile getirilen infaz hükümlerinden yararlanamadığından bahisle hakkındaki kararın kaldırılmasını talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır.

Kocaeli’nden yazan Ö.A

Dilekçi: Yeniden yargılanma talebinde bulunmaktadır.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda "yeniden yargılanma" talebinin yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 318 inci maddesi uyarınca yargılamanm yenilenmesi isteminin hükmü veren mahkemeye sunulması gerekmekte olup bu mahkeme istemin kabule değer olup olmadığına karar verir. Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır.

Menemen T Tipi K.C.İ.K. Müdürlüğü

Dilekçi: FETÖ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 14 aydır tutuklu bulunduğundan ve bylock listesinde adının bir yanlışlık sebebiyle yer aldığından bahisle mahkemenin durumu tespit edip en kısa sürede kararını vermesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır.

Kalecik Açık C.İ.K. Müdürlüğü

Dilekçi: Açık ceza infaz kurumuna izinden zamanında dönmediği için ailesiyle görüşme iznine ayrılamadığını belirterek cezasının kaldırılmasını talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır.

Kayseri 1 Nolu T Tipi K.C.İ.K. Müdürlüğü

Dilekçi: Yargıtaydaki dosyasının karara bağlanamaması sebebiyle yüksek güvenlikli cezaevinde kalarak mağdur olduğundan bahisle Yargıtaydaki dosyasının karara bağlanması sürecinin hızlandırılmasını talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır.

Mersin’den yazan H.A ve 2 kişi

Dilekçi: Devam etmekte olan yargısal süreç nedeniyle adli sicilinin zarar göreceğinden endişe ettiğini belirtmekte, sürecin aleyhine sonuçlanması hâlinde sicilinin silinmesini talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda başvurunun, yargı mercilerinin görev alanına girdiği anlaşılmıştır.

Adana’dan yazan G. Y ve 2 kişi

Dilekçi: Af talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda, muhtelif kanunlarda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılmasının istendiği anlaşılmıştır. Dilekçe Komisyonu, Anayasa’nın, TBMM İçtüzüğü’nün ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Anayasa’nın 88’inci maddesinde, kanun teklif etmeye milletvekillerinin ve Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir. TBMM İçtüzüğü’nün 116/1’inci maddesinde “Dilekçe Komisyonunu... Başkanlık Divanı.... Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren... dilekçelerin, görüşülemeyeceğini karara bağlar.” denilmiştir.

Komisyonumuz Başkanlık Divanı, yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren dilekçelerin, Komisyonda görüşülemeyeceğini karara bağladıktan sonra, TBMM İçtüzüğünün 116/2-3’üncü maddesi gereğince, bu dilekçelerden kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar görülenlerin birer örneğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa bilgi olarak göndermekte; ayrıca, kanun teklifi ve tasarısı gerektiren tüm kararları bastırıp, milletvekillerine dağıtmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan gelen yeni yasal düzenleme taleplerinden ve değiştirilmesi istenen kanunlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tamamı haberdar edilmektedir.

Antakya’dan yazan Semra Nur Kuzu ve 4 kişi

Dilekçi: Genel af veya ceza indirimi çıkarılmasını talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda, muhtelif kanunlarda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılmasının istendiği anlaşılmıştır. Dilekçe Komisyonu, Anayasa’nın, TBMM İçtüzüğü’nün ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Anayasa’nın 88’inci maddesinde, kanun teklif etmeye milletvekillerinin veBakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir. TBMM İçtüzüğü’nün 116/1’inci maddesinde “Dilekçe Komisyonunu... Başkanlık Divanı.... Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren... dilekçelerin, görüşülemeyeceğini karara bağlar.” denilmiştir.

Iğdır’dan yazan Ahmet Malgaz ve 3 kişi

Dilekçi: Af talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe üzerinde yapılan inceleme sonucunda, muhtelif kanunlarda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılmasının istendiği anlaşılmıştır.

İzmir’den yazan Y.K ve 2 kişi

Dilekçi: Kapalı pazaryerlerine tütün ürünleri kullanımının yasaklanmasını, kamera sistemi kurularak kullananların tespit edilmesini ve yasağa uymayanlara ceza verilmesini istemektedir.

7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Tütün ürünlerinin yasaklanması başlıklı 2’nci maddesi aşağıdaki şekildedir:

Madde 2 – (Değişik: 3/1/2008-5727/3 md.) (1) Tütün ürünleri; a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, c) (Değişik: 24/5/2013-6487/26 md.) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilemez.

(2) Ancak; a) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde, b) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.

(3) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir.

(4) Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir.

(5) Bu Kanunun tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen kapalı alanlarının koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir.

(6) Bu Kanunun uygulanmasında "tütün ürünü" ibaresi tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder. (Ek cümle: 24/5/2013-6487/26 md.) Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara, tütün ürünü kabul edilir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe yapılacak çalışmalarda değerlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına gönderilmiş olup yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtilen kanun hükümlerinde değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılmasının istendiği anlaşılmıştır. Dilekçe Komisyonu, Anayasa’nın, TBMM İçtüzüğü’nün ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Anayasa’nın 88’inci maddesinde, kanun teklif etmeye milletvekillerinin ve Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir.