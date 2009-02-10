Vatandaş 1 liralık tavuk dönerle doyuyor

Türkiye Lokantacılar Federasyonu Başkanı Sezer: Yoksulluk ucuz ekmeğe yönlendiriyor. Vatandaş 1 liraya satılan tavuk döner – ayran ile karnını doyuruyor



Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Başkanı İsmail Sezer, sektörde gelirin yüzde 50-60 oranında düştüğünü bildirerek, "2009 yılı sektör açısından kabus yılı olacak" dedi.



Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin olumsuz etkilerini yeni yeni küçük esnaf üzerinde hissettirmeye başladığını belirtti.



Tüm sektörlerde olduğu gibi lokantacılık sektöründe de sıkıntıların 2009 yılı ile birlikte daha derinden hissedilmeye başlandığını ifade eden Sezer, "En fazla işçi istihdam eden sektörlerden biriyiz. Sıkıntılara çözüm bulunmazsa çok sayıda çalışanı zor günler bekliyor" dedi.



Sezer, sektörde Türkiye genelinde 50 bini aşkın firmanın hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"50 bin civarındaki işletmede yaklaşık 200 bin kişiye iş imkânı sağlanıyor. Sektörün sıkıntıları 2009 ile birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. 2009 sektör açısından kâbus yılı olacak. Gelirlerimiz yüzde 50-60 oranında düştü. 2-3 ay daha bu şekilde devam ederse firmalar kapılarına kilit vurmak zorunda kalacak. Şu an için gidişat gerçekten iyi değil."



Artan girdi ve işçi maliyetleri, yüksek kira bedellerini esnafın karşılamakta zorlandığını ifade eden Sezer, mart ayında omuzlarına vergi yükünün de binmesiyle esnafın, yavaş yavaş pes etmeye başlayacağını savundu.



Sezer, sektörün bütün bu olumsuzlukların yanı sıra lokanta gibi çalışan kurum ve kuruluşlarla da mücadele etmek zorunda olduğunu ifade etti.



Vatandaşların kriz döneminde boğazından da kıstığına dikkati çeken Sezer, "Yoksulluk ucuz yemeğe yönlendiriyor. Vatandaş, 1 liraya satılan tavuk döner-ayran ile karnını doyuruyor.



Fast fodd olarak nitelendirilen bu yemek tarzı çok sağlıklı değil, ancak çok zor şartlar altındaki vatandaş önce cebini düşünüyor" diye konuştu.



Lokantacılar ve pastacılar da destek istiyor



Sezer, sektörün yaşadığı sıkıntıları çeşitli vesilelerle yetkililere iletme fırsatı bulduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hükümet KOBİ'lere cansuyu kredisi adı altında önemli kredi imkânları sundu. Biz bu kredilerin sadece imalat sektörüyle sınırlı kalmamasını ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyoruz. KOBİ'lere verilen desteğin bir benzerinin lokantacılara ve pastacılara da verilmesini istiyoruz. Bu sıkıntılı dönemde çıkış yolu olarak cansuyu kredisini görüyoruz. Kira borcu, çalışana yapacağı ödemeler ve vergi yükü nedeniyle iş yerini kapatma noktasına gelen esnaf da böylece en azından sıkıntılarını hafifletebilecektir."

