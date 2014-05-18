Vatan'dan Mutlu Tönbekici'nin yazısına sansür

Vatan yazarı Mutlu Tönbekici'nin Soma'daki maden faciasında yaşananlar nedeniyle hükümeti ve Başbakan Tayyp Erdoğan'ı eleştirdiği yazısı gazetesi tarafından sansürlenerek yayınlanmadı. Yazar Tönbekici bu gelişmeyi Facebook sayfasından duyurdu ve yayınlanmayan yazısını paylaştı.

Mutlu Tönbekici'nin Soma yazısı gazeteye basılmayarak sansüre uğradı. İkinci sansür olayı ise Vatan’ın internet sitesinde yaşandı. Vatan’ın internet sitesinde önce yayınlandı, daha sonra oradan da kaldırıldı.

Mutlu Tönbekici’nin Vatan’da sansüre uğrayan o yazı şöyle;

‘TC: Türkiye Cehennemi’

Her gün “bundan daha iğrenç olamazsınız” diyorum ve siz her gün daha iğrenç olmayı başarıyorsunuz.

Gezi’de hadi bizler uzaylıydık. Hadi bizler çapulcu, ayyaş, bir avuç yeniyetme, üç beş beyaz Türk, beş altı Alevi, dış mihrakların emri altında kendini bilmez allahsız sersemlerdik.

Hadi diyelim bu yüzden bu kadar öfkeliydiler. Hadi diyelim bu yüzden bu kadar gaddar olabiliyorlardı.

Hadi diyelim halk da bu yüzden gaddarlığa ve cinayetlere bu kadar “destek” verdi.

Hadi diyelim 80 yılın intikamını aldı ve bin bir iftiraya inanıp (inanmak isteyip) bastı yine oyunu iktidara…

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Ya Somalılar?

Onların günahı neydi?

Ne demek zavallı bir adamı iki laf etti diye markette sıkıştırıp BİZZAT dövmek??? Hem de “İsrail dölü” diyerek?

Bir başbakanın herkesin gözü önünde, üstelik yas tutan birine kendi elleriyle şiddet uyguladığını da görecektik ha!?

Yerde yatan bir başka zavallıya “yardımcısı”nın tekme tokat girişmesini…

Sonra BİR DE 7 gün rapor aldığını!?

Ve utanmaz arlanmaz yardakçılarının da hâlâ “ama şu, ama bu” dediğini...

“Ay işte o aptal danışmanları olmayaydı iyiydi…” yazacağını…

Bunları da görecektik ha!?

Ve yetmezmiş gibi bunu (yüz binlerce kere haklı olarak) protesto eden yaslı halka bir de gaz ve su sıkıldığını!? Bir bölümünün tutuklandığını!?

Ve birilerinin de utanmadan “ama onlar Somalı değil” dediğini!? Bu yalanı yaymaya çalıştığını!? Gördükleri manzara karşısında keyif aldıklarını!? Gülücüklü tweet’ler atabildiklerini!?

Bunları da görecektik ha!?

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Böylesine acılı bir günde BİLE kenetlenememişsek, cehennemin ta içinde yaşıyoruz demektir. Allah çoktan belamızı vermiş.”