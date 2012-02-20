'Vatana millete zararlı çocuklar yürümeden yok edilsin'

T24 - Erzurum'da Yakutiye Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Huzur toplantısı'na katılan Dumlupınar İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Aydın "Emniyette suçluların kanını alıp gen haritası çıkarsınlar. Çocuk doğduktan sonra analizi yapılsın. Vatana, millete, bu ülkeye zararlıysa yürümeden yok edilsin" dedi.

Erzurum Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen huzur toplantısına emniyet şube müdürleri ve amirler, ilköğretim ve orta öğretim okulu müdürleri, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı. Toplantıda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Yıldız Akpolat, kavga, anlaşmazlıkların nedenleriyle bunlarla nasıl baş edilebileceğini anlattı. Çocukların şiddete eğitli olmasının aile ve çevreye bağlı olduğunu anımsatan Doç.Dr. Akpolat konuyla ilgili görüşlerini almak için katılımcılara söz hakkı verdi. Dumlupınar İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Aydın, öğrencilerinin döner bıçağıyla dahi kavga ettiğini söyledi. Okulun bulunduğu Yeğenağa Mahallesinde 500 metrelik mesafede 4 hurdacı bulunduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle dedi: "Çocuklar bir defa genellikle hırsız. Bunun yanında çocuklara devamlı 'Anneniz yoğurt mayalıyor mu' diye sorarım. 'Evet mayalıyor' diyorlar. Bir kere yoğurt bozuksa, mayası bozuktur. Aile ne ise, çocuğu odur. Bulunduğum çevreyi sokak sokak dolaştım. O kadar kullanılmayan ev var ki. Çocuklar köpek bakıyor. Orada soba yakmış oturuyorlar. Yetkililere eski ve boş evlerin yıkılmasını söyledim. Analar ne kadar kültürlü olursa yetişecek nesil o kadar kültürlüdür. İngiltere'de okullarda şiddetin dozunu ayarlamak için bir takım tartışmalar yapılıyor. Arjantin ya da Brezilya'da emniyette, suçlu çocuklara 'Nasıl bir şiddet uygulayalım' diye tartışılıyor. Ben bunu bizzat okudum, kafadan atmıyorum. En önemli tespitim, suça meyilli çocukların yüzde 90'ının ailelerinin geçimi sosyal yardımlaşma vakfı tarafından karşılanıyor. Yıllar önce Breziyla'da sokak çocuklarını yok etmek için bir örgüt kurulmuştu. Kusura bakmayın, belki biraz anormal gelebilir ama ben şunu istiyorum: Tıp bu kadar gelişti yüz nakli yapılıyor. Emniyette suçluların kanını alıp gen haritası çıkarsınlar. Çocuk doğduktan sonra analizi yapılsın. Vatana, millete, bu ülkeye zararlıysa yürümeden yok edilsin."

Salondakilerin gülüşmeleriyle biten konuşmadan sonra söz alanlan ise Mustafa Aydın'ın bu sözlerine tepki gösterdi.