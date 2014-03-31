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Dünya
Deutsche Welle

Vatana ihanetten yargılanıyor

Pakistan'ın eski devlet başkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Müşerref duruşmada ilk savunmasını yaptı.

31 Mart 2014 22:28


Pakistan'ın eski devlet başkanı Pervez Müşerref'in İslamabad'da kurulan özel mahkemede 'vatana ihanet' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında öncelikle Müşerref hakkında hazırlanan iddianame okundu.

Müşerref'e 2007 yılında olağanüstü hal ilan etmek, anayasayı askıya almak ve ülkede şiddet olaylarına sebebiyet vermekle birlikte beş ayrı suçlama yöneltiliyor. Müşerref'in suçlu bulunması halinde idam ya da müebbet hapis cezasına çarptırılması söz konusu.

Duruşmada hakkındaki iddiaların okunmasının ardından söz alan ve ilk savunmasını yapan 70 yaşındaki Müşerref, kendisine yöneltilen suçlamaları redderek suçsuz olduğunu söyledi.

Müşerref, "dokuz yıl Genelkurmay Başkanlığı yaptığını, Pakistan ordusuna toplam 45 yıl hizmet ettiğini ve iki savaşta mücadele verdiğini" belirterek bu hizmetlerin vatana ihanet olamayacağını ifade etti.

Pakistan'da 1999 yılında kanlı bir darbeyle Navaz Şerif'i başbakanlıktan devirerek yönetime el koyan Müşerref, 2008 yılında kendisine yönelik protestolar nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Görevden ayrılmasından sonra sürgünde yaşayan Müşerref, 2013 yılının mayıs ayında parlamento seçimlerine katılmak üzere yeniden ülkesine dönmüştü. Adaylıktan men edilen Müşerref'in yerine seçimi Navaz Şerif kazandı.

Müşerref hakkında aralarında eski Başbakan Benazir Butto'nun ölümünün de bulunduğu çok sayıda adli soruşturma yürütülüyor. Müşerref, aylarca ev hapsinde tutulduktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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