Vatana ihanetle yargılanan Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko serbest

Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun tutuksuz yargılanmasına ve pasaportuna tedbiren el konulmasına karar verdi.

Euronews'in haberine göre Kiev'deki Peçersk Bölge Mahkemesi, savcılığın 1 milyar grivna (yaklaşık 480 milyon Türk lirası) kefalet veya tutuklu yargılanma talebini reddederek, önleyici tedbir kapsamında kişisel kısıtlama getirerek 56 yaşındaki Poroşenko'nun pasaportunu teslim etmesine karar verdi.

Duruşma sırasında Poroşenko taraflarları, mahkeme binası önünde gösteri düzenledi.

15 yıl hapisle yargılanıyor Poroşenko, 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. Ukrayna’da muhalefet Petro Poroşenko’nun yargılanmasını iktidarın muhalefeti “susturma hamlesi” olarak görüyor. İktidar ise yargının bağımsız olduğunu belirterek, Poroşenko’nun kendisini yargının üzerinde göremeyeceği görüşünü dile getiriyor.

Yurt dışında olan Poroşenko, 17 Ocak'ta ülkeye dönüp mahkemeye çıkmıştı.