Vatan Şaşmaz'ın cesedinin görüntülerini yayanlar hâkim karşısına çıktı: Bir ceza verecekseniz bana verin

İstanbul Beşiktaş'ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeninin görüntüsünü çekerek kamuoyuna sızdırılmasına ilişkin biri polis 4 sanığın yargılandığı dava bugün İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık polis, "Eşim çok ısrar etti, o yüzden görüntüyü ona atmak zorunda kaldım" dedi. Polisin eşi artniyeti olmadığını söyleyerek, "Eşim 1,5 yıldır zaten cezasını çekiyor. Suçlu benim. Bir ceza verecekseniz bana verin" dedi.

İlk duruşmaya, tutuksuz sanıklardan polis memuru Faruk K. ve eşi Sibel K. hazır bulundu. Diğer sanıklar Yakup İ. ve Didem Ç. ise duruşmaya katılmadılar. Didem Ç.'nin avukatı, müvekkilinin Antalya'da yaşadığını, sağlık sorunları olduğundan duruşmaya katılamadığını belirtti. Müvekkilinin savunmasının talimatla alınmasını talep eden sanık avukatı, dosyaya sağlık raporunu sundu.

Olay tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığını söyleyen sanık Faruk K., grup amiri olarak olay tarihinde ihbar üzerine cinayetin yaşandığı otele gittiklerini söyledi. Sanık Faruk K., "Gittiğimizde güvenlikler ve sağlıkçılar oradaydı. Müdürümüze bilgi aktarmak için kısa bir görüntü çektim. Bu tür olaylarda genelde böyle yaparız. Görüntüyü müdüre Whatsapp'tan atacakken alttan eşim arayıp duruyordu. O arada görüntüyü eşime atmak durumunda kaldım. Yani meşgul olduğumu gösterir gibi bir durum oldu" dedi.

Bunun üzerine hâkim, "Her cinayeti eşine gönderiyor musunuz?" diye sorunca sanık Faruk K. "O gün bir basiretsizlik oldu. Görüntüyü atarken Vatan Şaşmaz olduğunu bilmiyordum, yerde yüzüstü yatıyordu. Şaşmaz'ın sırtında mermi girişlerini görünce olayda üçüncü bir şahıs olabileceğini düşündüğüm için çektim. Cinayet bürodaki arkadaşlara ekip göndermeleri için gönderdim. Ne bir basın mensubunu, ne de sanıklardan Didem'i tanımam. Olay yerini muhafaza altına alıp görevimi yapıp çıktım. O arada yani benden beş dakika sonra müdürümüz geldi. Görüntüyü ona atmaya gerek kalmadı" dedi.

1,5 senedir açıkta olduğunu söyleyen sanık Faruk K. "Çalışmıyorum, maaş almıyorum. Bir hata oldu bizim açımızdan. Başkaca bir art niyetimiz olmadı. Öğleden sonra arkadaşlar vasıtasıyla görüntülerin basına sızdırıldığını öğrendim. Görüntüleri eşimin aile grubuna yolladığını bilmiyordum. Ben bu olaydan bir menfaat temin etmedim, görevimi kötüye kullanmadım. Üzgünüm, gerçekten bir suç işleme kastım yoktu" diye konuştu.

Polisin eşi: Art niyetim yoktu



Sanık Faruk K'nın eşi sanık Sibel K., ise savunmasında, eşinin normal şartlarda her gün kendisini birkaç kez aradığını, ancak olay günü hiç aramadığını söyledi. Daha önce İstanbul'daki patlama gibi olaylarda, eşi kıl payı kurtulduğu için kendisini merak ettiğini, bu yüzden defalarca eşini aradığını anlatan Sibel K. "Eşim görüntüyü attıktan sonra, bir süre sonra ölenin kimliği tespit edilmiş. Eşim bana bunu da yazdı. Kardeşlerimle bir grubumuz vardı. Kızkardeşim Vatan Şaşmaz ölmüş diye yazınca, 'Evet, görüntüsü de var' yazıp gruba görüntüyü attım. Ticari amaçlı değil, olayın şokuyla videoyu gönderdim. Kendisi çok sevdiğimiz biriydi, popüler bir insandı. Hiçbir şekilde art niyetim yoktu yemin ederim" dedi.

"Bir ceza verecekseniz bana verin"



Sanık Sibel K., eşinin bir suçu olmadığını vurgulayarak, "Eşim 1,5 yıldır zaten cezasını çekiyor. Suçlu benim. 1,5 yıldır mağduruz. Kirada oturuyoruz. Bir ceza verecekseniz bana verin. Sanıklardan Yakup benim erkek kardeşimdir. Ona da görüntüleri gönderdim. Amacım olaydan menfaat sağlamak değildi. Didem Ç. adlı kişiyi ben de tanımıyorum" dedi.



Mahkeme, sanık Didem Ç.'nin savunmasının talimatla alınması için ikamet ettiği Antalya'daki asliye ceza mahkemesine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.