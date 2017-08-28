Vatan Şaşmaz'ın 4 gün önce açıkladığı "yapmayı çok istediği şey" 

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA) - FİLİZ AKER tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz 24 Ağustos\'ta bir youtube kanalında röportaj gerçekleştirdi. Şaşmaz görüntülerde, \"Çinli bir kadın öldü ve kendini dondurdu 100-150 sene sonra falan tedavisi bulununca çözülmeyi istedi. Ben bunu yapmayı çok isterdim geleceği merak ettiğim için\" dedi.

Şaşmaz kendi evinde gerçekleşen röportajda \"49 yaşındaki kanser hastası Çinli bir kadın öldü ve kendini dondurdu 100-150 sene sonra falan tedavisi bulununca çözülmeyi istedi. Ben bunu yapmayı çok isterdim geleceği merak ettiğim için. Ama o 100-150 senen sen neredesin? Arafta mısın, öldün mü, hayatta mısın? Ruhun nerede? Ruh çıkmış oluyor, tekrar nasıl gelecek içeri? 100 sene neredesin acaba ne oluyor?\" dedi.

