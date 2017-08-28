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Vatan Şaşmaz'ı bulundurma ruhsatlı silahı ile öldürmüş

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Eski manken Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı ve kendisini bulundurma ruhsatlı silahıyla öldürdüğü ortaya çıktı

28 Ağustos 2017 18:17

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Eski manken Filiz Aker\'in Vatan Şaşmaz\'ı ve kendisini bulundurma ruhsatlı silahıyla öldürdüğü ortaya çıktı. Bulundurma ruhsatlı silahını yasa gereği sadece kayıtlı olduğu Fulya\'da bulunan ev adresinde bulundurabilecek Filiz Aker\'in silahı gizlice otele soktuğu düşünülüyor.

Conrad otelinde meydana gelen olayla ilgili Filiz Aker\'in elinde bulunan  Smith Wesson toplu tabancanın olayda kullanıldığı tespit edildi. Polis kriminal polis laboratuarında incelemesi süren silahın Filiz Aker\'in üzerine \"Bulundurma\" ruhsatlı olduğu belirlendi. Silahın Filiz Aker\'in müracaatında belirttiği fulya mahallesindeki evinde bulundurmak üzere alındığı öğrenildi. Polis cinayeti planlayan Filiz Aker\'in silahı gizlice otele sokmuş olabileceği düşünülüyor. 

BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH NASIL TAŞINIR

Yasalar gereği bulundurma ruhsatlı silahlar sadece müracaat sırasında verilen adreste bulundurulabiliyor. Eğer bu adreste bir değişilik olduysa, silah sahibi karakola müracaat ederek buradan düzenlenen belgeyle silahı kutusunda karakolda mühürlenmiş bir şekilde yeni adrese götürübeliyor. Silah her dışarı çıktığında mutlaka bu işlemin tekrar edilmesi geriyor.

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