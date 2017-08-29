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Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

 Özgür ALTUNCU- Can EROKİ/İSTANBUL, (DHA) -  VATAN Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

29 Ağustos 2017 15:24

 Özgür ALTUNCU- Can EROKİ/İSTANBUL, (DHA) -  VATAN Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor. Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii\'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze için cami avlusu sabah erken saatlerden itibaren doldu. Camiye ilk gelen isimlerden biri, Vatan Şaşmaz\'ın acılı annesi Safiye Şaşmaz ayakta duramadı. Cami avlusunda bitkin halde bekledi. Yakınları görüntü alınmaması için önünde perde oluşturdu. 

SON SAHNEYİ BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Vatan Şaşmaz\'ın oynadığı dizideki rol arkadaşı ve son sahnede birlikte oynadığı Ferdi Akarnur da erken saatlerden itibaren camideydi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akarnur, \"10 yıldır çalışıyoruz. Hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey. Aklımız hayalimiz almadı\" diye konuştu. 

(FOTOĞRAF)

 

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