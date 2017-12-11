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Vatan Şaşmaz cinayeti dosyası kapandı

Şaşmaz, bir otel odasında Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüştü

11 Aralık 2017 16:30

Sunucu-oyuncu Vatan Şaşmaz'ın eski manken Filiz Aker tarafından otel odasında öldürülmesiyle ilgili cinayet soruşturması tamamlandı.

Filiz Akel hakkındaki otopsi raporunun dosyaya girmesinin ardından savcılık dosyayı kapattı. Olay, kayıtlara Filiz Akel’in Vatan Şaşmaz’ı aralarındaki tartışmanın ardından öldürmesi ve intihar etmesi olarak geçti.

Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki Conrad otelde eski manken Filiz Akel tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Akel de aynı silahla intihar etmişti. 

TIKLAYIN- Sunucu Vatan Şaşmaz ve bir kadın, Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu!

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