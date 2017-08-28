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Sunucu Vatan Şaşmaz ve bir kadın, Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu!

28 Ağustos 2017 00:28

Sunucu Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de otelde öldürüldü. Şaşmaz'ı sırtından dört kez vuran Aker'in de daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Olaya ilişkin Filiz Aker'in bir arkadaşının gözaltına alındığı bildirildi. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Aker'in Şaşmaz'dan 3 dakika önce odaya girdiği, Şaşmaz'ın odaya girmesinden sonra cinayetin gerçekleştiği belirlendi. Şaşmaz'ın sırtından dört kurşunla vurulduğu, Aker'in de başına ateş açarak intihar ettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin otel odasındaki incelemeleri sürüyor. Filiz Aker ABD'de yaşıyordu 1963 doğumlu eski manken Filiz Aker'in Yeşil Kart sahibi olduğu ve uzun bir süredir ABD'de yaşadığı öğrenildi. Aker'in yaklaşık bir aydır Conrad Otel'de kaldığı belirtildi. Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Çanakkale Biga’lı. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini verdi. Zamanla sadece Vatan demeye başlandı. Çapa Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesi'nde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı. Üniversite yıllarında 1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı Askerliğini Şırnak’da yaptı. Erkeklere özel kültür, sanat, yaşam, magazin üzerine “Erkekler Kulübü” adlı bir programı yazdı. Kanal 6'ya sundu. 1998 yılında başladığı programın 13. bölümünü çekerken 17 Ağustos depremi oldu. Depremden hemen bir gün sonra canlı yayına çıkmak zorunda kaldı. 75 programdan sonra 2000 yılında ATV'ye geçti. Sabah Keyfi'ni sunmak için Atv'den teklif geldi. Melike Öcalan ve Vatan Şaşmaz birlikte sabah şekeri oldular. Uzun süre (875 bölüm) sabah programı sundu. 'Özel Hat' programıyla Magazin Gazetecileri Derneği'nin 'En İyi Erkek Sunucu' ödülünü aldı. 4 yıl sabah programı ve 9 yıl magazin programı sunan Vatan Şaşmaz, 10 yıl Çocuklar Duymasın dizisinde oynadı ve onlarca bölüm yarışma programı sundu, birçok reklam filminde oynadı. Vatan Şaşmaz aynı zamanda etkinlik, festival, protokol programları ve ödül törenlerinde MASTER OF CEREMONY olarak çalışmaya devam ediyor. 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisindeki 'Engin' rolüyle oyunculuğa başladı. Televizyonda sunuculuk yaptı. 2002 - 2004 yılları arasında yılında Birol Güven’in dizisi “Çocuklar Duymasın” adlı dizide Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Nejat Birecik, Altan Günbay, Demet Tuncer, Fatma Karanfil, Demet Tuncer ile birlikte rol aldı. 2012 yılında sadece İEET'ye bağlı ulaşım araçlarında izlenebilen bir Metrobüs reklam filminde oynadı. Vatan Şaşmaz, 14 Temmuz 2011 tarihinde Nurşen Kocayaş ile New York'da konsoloslukta evlendi. 10 Ocak 2014 tarihinde Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşandı. 11 Eylül 2015 tarihinde mimar Yasemin Adalı ile evlendi.

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