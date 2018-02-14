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Politika

Vatan Partisi'nden HDP'nin kapatılması için Yargıtay'a başvuru

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu

14 Şubat 2018 18:42

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Halkların Demokratik Partisi\'nin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvuruda bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, HDP\'nin 3\'üncü Olağan Kongresi\'nde Zeytin Dalı Harekâtı\'nın eleştirildiğini ve terör örgütü PKK\'nın övüldüğünü belirterek, HDP\'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı\'na dilekçe ile başvuruda bulundu. Başvuru öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Senem, şunları söyledi:
\"Ankara\'da geçen hafta HDP\'nin kongresi yapıldı. Orada HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay, Divan Başkanı Sırrı Süreyya Önder, kongrede eş başkanlığa seçilen Pervin Buldan, Afrin harekâtını eleştiren, PKK/PYD terör örgütünü öven, Mehmetçik\'e sıkılan kurşunları öven açıklamalar yaptılar. Ayrıca bölücü örgütün başı Abdullah Öcalan\'ın posterleri duvarlara yansıtıldı. Bu densiz tavırlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu parti yöneticileri hakkında bir soruşturma açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kişisel sorumluluklarla ilgili yaptığı başvuru elbette önemlidir ama yeterli değildir. Türkiye siyasi hayatında, Türk devletinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne karşı duran, onu arkadan hançerleyen, Türkiye düşmanlarını öven bir siyasi parti meşru değildir, gayrimeşrudur. O partinin hemen kapatılması gerekir. Bunu yapacak olan makam Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı\'dır.\"
\'YARGITAY\'I GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ\'
Daha öncede HDP\'nin kapatılması için suç duyurusunda bulunduklarını ancak henüz bir dava açılmadığını ifade eden Senem, şöyle konuştu:
\'Bu son girişim çizmeyi aşmıştır. Türkiye\'nin bütünlüğüne ve milletin bölünmezliğine karşı faaliyette olan bir partinin meşruluğu yoktur, kapatılması gerekir. Bu konuya ilişkin olarak bir başvuru daha yapacağız. Yargıtay\'ı görevini yapmaya çağırıyoruz. Anayasa Mahkemesi\'ne açılacak bir dava ile bu parti kapatılmalıdır. Bu partinin parlamentoda vekillerinin olması da doğru değildir. Türkiye\'nin yürüttüğü mücadeleye zarar vermektedir. Bu mücadele sadece şehitler vererek yürütülemez. Bu çabaya bütün devlet kurumlarının omuz vermesi gerekir. Aynı şekilde devletin adli kurumları da görevini yapmalıdır.\"

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