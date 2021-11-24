T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vatan Partisi'nden "dolar yasaklansın" teklifi

24 Kasım 2021 13:34

Genel Başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi, sosyal medyadaki resmi hesabından bir video paylaşımında bulunarak doların yasaklanmasını istedi.

Vatan Partisi, döviz kurundaki tarihi artış ile TL'de yaşanan değer kaybının ardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak "Dolar yasaklansın" dedi.



Vatan Partisi resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.

vatan partisidoğu perinçekdolardolar yasaklansın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24