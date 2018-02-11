Vatan Partisi lideri Perinçek: PKK'lılar yakında silah bırakacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk Sİlahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirdi. "PKK, silah bırakmayı ve bu durumda nasıl paçayı kurtaracaklarını tartışıyor" diyen Perinçek, "ABD’de onları satacak. ‘Buradan nasıl kurtarırız’ı konuşuyorlar. HDP’de de bu yüzden bölünmeler oldu" ifadesini kullandı.

Vatan Partisi lideri Perinçek, önceki akşam bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Sözcü'den Ferda Öngün'ün haberine göre, Perinçek, Afrin operasyonundan PKK'ya, Ergenekon'dan TÜSİAD'a kadar Türkiye'nin gündemindeki konularla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “Türkiye'nin Suriye ile iş birliği yapması lazım. Yapmazsa bu Mehmetçiğin kanıyla ödenen yanlış bir siyasettir” diyen Vatan Partisi lideri şöyle devam etti:

“PKK yöneticilerini ben çok yakından tanırım. Hep kuvvet hesabına göre hareket ederler. Onlar çıkmaza girdiklerini çok iyi görüyorlar. Silah bırakmayı ve nasıl paçayı kurtaracaklarını tartışıyorlar. İmha olacaklarını görüyorlar. ABD'de onları satacak. ‘Buradan nasıl kurtarırız'ı konuşuyorlar HDP'de bu yüzden bölünmeler oldu, HDP de silahları bırakmayı tartışıyor. ‘Biz Amerika ve İsrail'in aleti olduk kardeş kanı döktük. Bundan vazgeçmemiz lazım' diyorlar."

"Irak oluruz"

“Afrin'de kaybedersek Amerika gelir Ankara'yı ele geçirir” iddiasında bulunan Perinçek şu tehlikeye işaret etti:

“Kaybedersek Irak gibi oluruz. Vatan bütünlüğü için terörü temizlemek için oradayız. Çarşılarımızı huzura kavuşturmak için. Polislerimiz bombaların üzerine atlamak durumunda kalmasın. Kayseri'de komandolarımız öldürülmesin. İstanbul Maçka'daki olay yaşanmasın. PKK'yı hendeklere gömdük. Fırat Kalkanı ile ABD koridorunu yardık. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde PKK ve diğer terör örgütlerini temizlediğimiz zaman Silopi'ye Şırnak'a Mardin'e oraya buraya huzur gelecek. Tarlalarımızı ekip otlaklarımızda hayvanlarımızı otlatacağız. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Süreç bu.”

"İstiklal Savaşı gibi"

Doğu Perinçek “Bu savaşı kazanmak aynı İstiklal Savaşı gibi” dedi ve ekledi:

“Amerika var karşımızda, PKK terör örgütü değil. O terör örgütünü IŞİD'i falan üzerimize süren ABD. Şu anda Türkiye, Rusya'dan da Suriye'den de Irak'tan da Amerika'yla daha fazla cephe cepheye geldi. Bakın ABD'de baş düşman olarak Türkiye'yi görüyor. Türkiye'nin Suriye, İran ve Rusya ile arasını açmak için uğraşıyor! Çünkü ABD için Türkiye'nin direncini kırmak birinci mesele.”

“Silivri'de yattığım koğuşta beni yargıayanlar yatıyor"

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek çözüm yolunu da şöyle anlattı:

“Nasıl ki bir padişahlık sistemini İstiklal Savaşımız'da bozduk. Oradan bir Cumhuriyet'le çıktık. Ergenekon sürecinde de aynısı oldu. Duvarları yıktık ve benim Silivri'de yattığım koğuşta şimdi beni yargılayan hakimler yatıyor. Bu savaş da bizi yeni bir Türkiye'ye götürür. Hayat köklü çözümü size dayatıyor. TÜSİAD o köklü çözümü görüyor. TSK o köklü çözüm için kanını canını vererek savaşa giriyor. Ama en önemlisi Türkiye'nin çarşıları, tarlaları, fabrikası için üretim ekonomisine ihtiyaç var. Bize Batı, borçlanma ekonomisini dayattı bir de bölünmeyi dayattı. Bölünmeyi kabul edersen sana para veriyor.”