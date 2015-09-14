Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten CHP'ye çağrı: İttifak yapalım, rüzgar yaratırız

Geçtiğimiz 7 Haziran Genel Seçimleri'nde yüzde 0,35 oy alan Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek, CHP’ye yüzde 35 oyla bir iktidar projesi sunduklarını söyleyerek, "Hiçbir şekilde şart koşmadık, şu olsun bu olsun demedik fakat şunu belirttik; öyle bir listeyle girelim ki o hakikaten toplumda bir heyecan yaratsın ve Vatan Partisi’nin CHP’yi desteklediğini toplum anlasın. Türkiye’nin en seçkin bilimadamları hepsi rüzgar yaratacak isimler. Ama asıl rüzgâr yaratacak olan Vatan Partisi’nin kendisi” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen hafta yaptıkları görüşmenin ardından iki partiden birer temsilci belirlendiğini ifade eden Perinçek, “Görüşmelerin olgunlaştığı noktada ümit ediyoruz toplumun karşısına çıkarız ve AKP iktidarının saltanatına, saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım’da son verecek çözümü milletimize sunarız” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Perinçek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Vatan Partisi Genel Sekreteri Serhan Bolluk üzerinden yürüyen süreçle ilgili şunları söyledi:

200’ün üstünde vekil çıkarabiliriz

“Talebimiz üzerine Sayın Kılıçdaroğlu ile 3 Eylül Perşembe akşamı İstanbul’da buluştuk ve onlara CHP’nin 132 olan milletvekili sayısını 200’ün üzerine çıkaracak bir iktidar projesi sunduk. CHP’deki birçok milletvekili ve yönetici de aynı heyecanı paylaşıyor. Bunun için önümüzde büyük bir imkân var. Türkiye bir vatan bütünleştirme mücadelesine girdi. Burada en önde durarak en kararlı ve Vatan Partisi gibi toplumda bu konuda inandırıcı olan bir partinin de desteğini alarak CHP çok büyük bir başarı kazanabilir. Bunun adı ittifak olmayabilir, sözcükler üzerinde durmuyoruz, adını siz koyun dedik. Onlar da ‘destek’ olsun dediler. Vatan Partisi’nin toplumdaki vatanperverlik konusundaki saygınlığını, Ermeni soykırımı konusunda dünya ölçeğinde kazandığı başarı nedeniyle elde ettiği saygınlığı, emekçi hareketindeki yeri, Silivri duvarlarını yıkma başarısını vs. bunları yanına aldığı zaman CHP 200 milletvekilinin üzerine çıkar.

'Sandığa gelmeyenleri sandığa getirelim bir'

Çünkü sandığa gelmeyenler var. Onları getirtelim bir. Şimdi vatanperverlik yükseliyor. Türkiye’nin her yerinde eylemler var. O eylemlerde mesela Bursa’da haykırılan söz şu: Hainler Meclis’ten dışarı. Sayın Kılıçdaroğlu ‘Bütün siyasi partiler terör örgütüyle arasına net çizgi çekmeli’ dedi. Bu CHP için bir devrim. Terör örgütü kavramını kullanıyor; net çizgi çekmeli diyerek de HDP’ye seslenmiş oluyor. CHP de bu net çizgisini Vatan Partisi ile elele tutuşarak gösterebilir. Önümüzdeki seçimde CHP’ye yönelecek bir no’lu suçlama şu olacak: ‘Siz HDP’yi Meclis’e soktunuz ve şimdi Türkiye kanlı bir sürecin içine itildi, bundan sorumlusunuz’ denecek. ‘İktidar partisi açılım yaptı CHP de onu destekledi’ gibi ithamlarla karşılaşacak. Vatan Partisi’nin CHP ile beraber olması bütün bu olumsuzlukları silen çok önemli bir etken.

'Bizden isim istediler takdiri onlara bıraktık'

Araştırmacılar CHP’ye raporlar vermişler, bize de verdiler. Vatan Partisi ile CHP beraber girdiği zaman anketçilerin vardıkları sonuçlar yüzde 30 ila 35 arasında oyalınacağını söylüyor. Bu araştırmalar 10 gün önce falan yapılmış ama teröre karşı mücadelenin yükseldiği süreçte bir CHP- Vatan Partisi beraberliği Türkiye’de dengeleri değiştirir. Burada kritik soru 132 milletvekilini 200’ün üzerine çıkarmak için CHP listelerinden topluma bir mesaj verecek miyiz? Yoksa aynı 132 ile gireceğiz diyorsa o 132 milletvekilini de kazanamayacağını CHP’nin ben buradan açık açık söyleyeyim. Bizden isim istediler fakat takdiri onlara bıraktık.

Komutanlar, bilimadamları rüzgar yaratacak isimler

Hiçbir şekilde şart koşmadık, şu olsun bu olsun demedik fakat şunu belirttik; öyle bir listeyle girelim ki o hakikaten toplumda bir heyecan yaratsın ve Vatan Partisi’nin CHP’yi desteklediğini toplum anlasın. Vatan Partisi’nin genel başkanı dünya çapında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde büyük bir hukuk zaferi kazandı. Apo’yu yargılamış ağır ceza reisleri, Apo’yu sorgulamış komutanlar, terör örgütüne karşı mücadele eden komutanlarımız, rektörlerimiz, Türkiye’nin en seçkin bilimadamları hepsi rüzgar yaratacak isimler. Ama asıl rüzgâr yaratacak olan Vatan Partisi’nin kendisi.”