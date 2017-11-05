Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek’ten ABD uyarısı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir\'deki ‘Vatan savaşından milli hükümete’ konferansında, Türkiye ile ABD arasında zorlu bir sürecin başlayacağını söyleyerek, “Burada davetsiz olarak bulunan Atlantik ötesinden gelen güçler fazla zora sokmadan kendi ülkelerine geri dönmelidir. Türkiye ABD ile süreç çetin bir sürece girecek, öyle gözüküyor\" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir’de partililerle bir araya geldi. Balçova Termal Otel’de partililerle kahvaltı yapan Perinçek, daha sonra ‘Vatan savaşından milli hükümete’ konferansına katıldı. Perinçek’e konferansta Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş da eşlik etti. Partisinin son dönemde Rusya, İran, Suriye ve Irak’ta görüşmeleri hakkında bilgi veren Perinçek, şunları söyledi:

“Bu çetin günlerde FETÖ’yü temizledik. PKK’yı hendeklere gömdük. Batı Asya’da dostlarımızla bir araya geldik. İran, Irak, Suriye ve Rusya ile beraberliğimiz sayesinde ABD ve İsrail’i bozguna uğrattık. Artık batı Asya batı Asyalılar\'ındır. Burada davetsiz olarak bulunan Atlantik ötesinden gelen güçler fazla zora sokmadan kendi ülkelerine geri dönmelidir. Ama süreç çetin geçecek. Öyle gözüküyor. Kesinlikle buradan ilan ediyorum. Kandil beyaz bayrak çekecek. Türkiye’nin bütünlüğü içinde yer alması için herkese çağrıda bulunuyorum. ABD planlarına alet olma dönemi bitmiştir. ABD’den silah alarak o silahları kardeşlerimizin üzerine çevirmek, Türk’ün Kürt’ün Arap’ın üzerine çevirme dönemi bitmiştir. İhanet dönemi bitmiştir. Onun için herkesi batı Asya’nın birliği içinde yer almaya, Türkiye’nin toprak bütünlüğü barışı, üretim ekonomisini kurma mücadelesi içinde yer almaya davet ediyorum. Bu çetin sürecin çeşitli tehlikeli mevcuttur. Karşımızda ABD gibi İsrail gibi dünyanın ağalığı iddiası olan güçler bulunmaktadır. Bu çetin koşullarda en önemlisi Türkiye topraklarının altında ABD’nin nükleer silahlarının bulunmasıdır. Bu konuda Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’ın verdiği bilgiler önemledir. Bugün Türkiye’ye yönelen tehdit Zarrab davasından gelmemiştir. Bugün Türkiye’ye yönelen tehdit Türkiye’nin içindeki ABD üslerinden ve o üslerde bulunan nükleer silahlardan gelmektedir. O nedenle Türkiye kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Türkiye’deki İncirlik üssü dahil olmak üzere bütün üslerimizin ABD’ye kapatılmalıdır. ABD bombalarını bizim topraklarımızın altından söküp alıp gitmelidir. Bu bizim en önemli gündemimizdir. Çünkü Türkiye, ABD ile çetin bir döneme giriyor. Türkiye ABD ile cephe cepheye gelmiştir.\"

\'2017 YILI BAŞINDAN İTİBAREN İNCİRLİK\'E 50 ADET YENİ NESİL BOMBA GELDİ\'

Perinçek’in ardından söz alan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş ise İncirlik Üssü’ndeki silahlara değinerek, şöyle konuştu:

“Türkiye\'de şu anda İncirlik\'te 50 adet B 6112 ileri nesil nükleer bomba var. Hiroşima’ya atılan bombanın en az 4 katı. 50 ila 60 kilotonluk hasar meydana getirebilecek bir adet bombadan 50 adet var. Sığınakların içinde, gömülmüş durumda. 1961\'li yıllardan itibaren Türkiye hükümetlerine bilgi verme ihtiyacı hissetmeden ABD suiistimal etti Türkiye\'yi. TBMM ve ülkeyi yönetenler Türkiye\'ye nükleer silah yerleştirilirken bundan haberi olanlar çoğunluk muydu yoksa çok az kişinin mi haberi vardı. Onlar da hala hükümetteler mi? Hala hükümetteler. 2009\'da NATO\'da yapılan görüşmeler hangi hükümet döneminde oldu, AKP döneminde oldu. 2009\'da karar alındı, 2015\'ten itibaren İncirlik\'te, Almanya\'da Belçika, Hollanda ve İtalya\'da bazı üslerde iyileştirmeler yapıldı, yeni nesil bombalar test edildikçe ülkeye gelmeye başladı. 2017 yılı başından itibaren İncirlik\'e 50 adet yeni nesil bomba geldi. En azı 0,3 ile maksimum 400 kilotonluk hidrojen bombası. Bu bombalardan bir tanesi patladığında öncelikle Adana kenti yok oluyor. Siz bu nükleer silahı bulundurursanız, buradan herhangi bir nükleer silahı başka bir ülkeye kullanırsanız aynı ülke size misliyle cevap verme ihtiyacı isteyecek. İncirlik başta olmak üzere Türkiye nükleer hedeftir.İncirlik ABD kullanımına kapatılsın, nükleer bombalar taşınsın. En can alıcı nokta, 15 Temmuz süreci yaşamış olmamıza rağmen Suriye\'de PKK\'nın uzantısına, Irak\'ta PKK\'a destek veren, ülkenin bölünmesine gayret gösteren ABD, casus yuvası haline getirdi. Şu anda Adana\'da, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Mardin, Şırnak\'ta, Yüksekova\'da Amerikan ajanları cirit atıyor. 15 Temmuz\'dan sonra bütün gücünü hemen hemen kaybetmiş FETÖ yerine başka imkanlar hazırlanıyor, Güneydoğu\'da ülkeyi yine sıkıntıya sokacak isyanın hazırlıklarını yapan CIA ajanlarının dolaştıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum.\"



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