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15 Temmuz Darbe Girişimi

Vatan Partisi 15 Temmuz afişlerini yargıya taşıyacak

"Kaldırılmazsanız o afişleri millet kaldıracak. Kaldırın, indirin o afişleri"

15 Temmuz 2017 18:14

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde asılan afişlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Türk ordusu ve milletinin beraber darbeyi önlediğini belirten Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hakaret içeren afişler hakkında "Bu afişleri hazırlayanlar, asanlar ve astıranlar için suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Perinçek'in Antalya İl Başkanlığı'ndaki açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Cumhurbaşkanı ve hükümet o afişlerden sorumludur"

Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan, Türk askerini zavallı gösteren, ağlarken gösteren 15 Temmuz afişlerinin asılmasını ise vahim olarak niteledi. Perinçek, şunları kaydetti:

"Bu, Türk ordusuna karşı psikolojik savaştır. Bu savaşta askeri küçük düşüren fotoğrafları ABD, PKK, FETÖ destekler. Daha acı olanı o afişlerin altından cumhurbaşkanlığının armasının bulunmasıdır. AKP'nin içinde o afişlere tepkiler vardı. AKP'nin içinde vatanseverler var. Bu afişlerin indirilmediğini görüyoruz. İyi niyetimizle bu afişlerden Cumhurbaşkanı ve Başbakanın haberi yok diye düşünüyorduk. Oralara sızmış olan Amerikancı unsurlar, iç kargaşa çıkarmak için bu afişleri bir tertip olarak hazırlamışlardır diye düşünüyorduk. Cumhurbaşkanı ve Başbakan öğrendiğinde indirir diye iyi niyetli düşündük. Ama afişler indirilmediği için cumhurbaşkanı ve hükümet o afişlerden sorumludur."

"Kaldırmazsanız millet o afişleri kaldıracak"

Vatan Partisi olarak yarın bu afişleri astıran, asanlar için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Perinçek, bu afişlerin Türk ordusuna hakaret suçu içerdiğini söyledi. Perinçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Afişler indirilmelidir, o afişlerin mazereti yoktur. Zırvaları kabul etmiyoruz. Türk askerine karşı bir kampanya açılmıştır. Bu savaşı ancak ABD ve İsrail açar. Cumhurbaşkanına ve hükümete son bir fırsat, o afişleri derhal kaldırılmalıdırlar. O afişleri kaldırmak fazilettir. Ümit ediyoruz o afişleri yapanlar onların bilgisi dahilinde değildir. Kaldırılmazsanız o afişleri millet kaldıracak. Kaldırın, indirin o afişleri. Bu afişleri hazırlayanlar, asanlar ve astıranlar için suç duyurusunda bulunacağız."

Başbakan 16 Temmuz'da Perinçek'i aramış

Doğu Perinçek darbe girişimi sırasında cumhurbaşkanı ve başbakanı aradıklarını ancak ulaşamadıklarını kaydetti. Başbakan ile darbe girişiminin ertesi gün telefonla görüştüklerini vurgulayan Perinçek, "Kendisi (Başbakan) ordunun yıpratılmasının yanlış olduğunu aktardı. TRT'nin önüne giderek ordunun yıpratılmasına karşı olduğunu açıklamıştı. Darbenin bastırılmasındaki kararlılığımız dolayısıyla bize teşekkür etti" diye konuştu.

"AKP Fethullah Gülen terör örgütü ile işbirliği yaptı"

CHP'nin önderliğinde terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın, üyelerini hapisten kurtarmak için faaliyet başlattığını ileri süren Doğu Perinçek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Mağdurları kurtaracağız, hapishanelerin kapısı açılsın, kamudan ihraç edilenler görevlerine tekrar iade edilsin talepleriyle sözüm ona bir adalet yürüyüşü yapıldı. Bunun devam edeceği açıklandı. Bir dönem AKP Fethullah Gülen terör örgütü ile işbirliği yaptı. AKP'nin bu misyonunu şimdi de CHP üstlendi. CHP, FETÖ'yü kurtarmaya çalışıyor. Bunun arkasında ABD olduğu gizlenmiyor."

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