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Politika

Vatan Partili Karataş: Dünyayı Yahudi lobisi yönetiyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- VATAN Partisi Aydın İl Başkanlığı'nın NATO gündemli panelinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Dünyayı Yahudi lobisi yönetiyor" dedi

09 Aralık 2017 21:39

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- VATAN Partisi Aydın İl Başkanlığı\'nın NATO gündemli panelinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, \"Dünyayı Yahudi lobisi yönetiyor\" dedi.
Şükran Güngör Tiyatro Salonu\'ndaki panele konuşmacı olarak Vatan Partisi\'nin genel başkan yardımcıları Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş ve Avukat Nusret Senem katıldı. Paneli İl Başkanı Emre Albayrak ile partililer izledi. Panelde konuşan Karataş, \"İşimiz çok zor. Bundan sonra geldiğimiz nokta konusunda daha da zor olacak. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. ABD\'deki Yahudi lobisi İçişleri Bakanlığı\'na sızmıştır, Savunma Bakanlığı\'na, sanayisine sızmıştır. Dünyanın en önde gelen 6 şirketini yönetenler, Yahudi lobisidir\" diye konuştu.
Panele katılanlara NATO\'yu anlatan Karataş, \"Türkiye ürettiği her şeyin para karşılığı olarak yüzde 2\'sini NATO\'ya ayırmak zorunda. Türkiye NATO\'ya yıllık 13 milyar dolar katkı sağlıyor. Yani sizler çalışıyor, çabalıyor ve samanınızı, buğdayınızı bile dışarıdan alıyorsunuz. Uçağınızı ve arabanızı yapamıyorsunuz ve hiçbir şey üretemiyorsunuz. Ürettiğiniz her şeyin karşılığında da NATO\'ya karşılığını ödemek zorunda kalıyorsunuz. ABD dünyanın 200 ülkesinden 150 ülkesinde asker bulunduruyor. Bu 150 ülkenin de 70\'inde askeri üssü var. Dünyanın her bölgesine örümcek ağı örmüş durumdalar\" dedi.
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