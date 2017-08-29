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Politika

Vatan Partili Gültekin'den atlet tartışmasına eleştiri

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - VATAN Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, iktidarı ve diğer muhalefet partilerini eleştirerek, "Atlet don tartışması yaparak cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyorlar" dedi

29 Ağustos 2017 19:55

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - VATAN Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, iktidarı ve diğer muhalefet partilerini eleştirerek, \"Atlet don tartışması yaparak cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyorlar\" dedi.
Aydın\'a gelen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, hükümetin dış politikasını eleştirdi. ABD\'nin PKK\'ya bin 200 TIR ağır silah yardımı yaptığını öne süren Gültekin, \"Yine ABD o bölgede 10 tane askeri üs kurdu. Barzani 25 Eylül\'de bağımsızlık referandumu yapacağını açıkladı. Buna benzer şeyler yakın bir zamanda Türkiye\'nin ne gibi bir zorluklarla karşılaşacağının bir göstergesidir. 2019 yılında cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gidiyorsak ve seçeceğimiz cumhurbaşkanı hükümeti kuracaksa, bu cumhurbaşkanı bu tür sorunların ne olacağını kamuoyuna açıklamalıdır. Bugünkü cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçenlerin yaptığı tartışma, atlet- don tartışmasıdır. Atlet don tartışması yaparak cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyorlar\" dedi.
Gültekin, \"Bir de Cumhurbaşkanı nasıl racon keser tartışması var. Bunlar Türkiye\'nin tartışması gereken konular değildir. Ergenekon ve Balyoz\'a teslim olanlar Türkiye\'yi yönetebilir mi? Cumhuriyet ve Atatürk\'le sorunları olanlar bunlar Türkiye\'yi yönetebilir mi? Eğitim sistemimizi baştan aşağıya değiştirmeye çalışanlar, son günlerde Atatürk heykellerine saldıranlara uygun iklim yaratanlar Türkiye\'yi yönetemezler. Biz Türkiye\'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terörün ezilmesi konusunda net tavır alanlardanız. Vatan Partisi önümüzdeki yapılacak cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel seçiminde kendi adaylarıyla katılacak. Bunu da buradan bugünden açıklamış olalım\" diye konuştu.

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