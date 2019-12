'Vatan millet Sakarya ihalesi'

Emekli Yarbay Korkut Eken ile çete lideri 'Drej Ali' lakaplı Ali Yasak'ın orduevlerine alınacak ATM cihazları ihalesinde birlikte çalıştığı ortaya çıktı. Dinlemeye takılan görüşmede 'Drej Ali' ihale amacını 'Vatan Millet Sakarya' diye tarif ediyor.



Ergenekon iddianamesinin eklerinden, kazdıkça kirli ilişkiler ortaya çıkıyor. Bazı ulusalcı çevrelerin 'efsane subay' diye adından söz ettikleri emekli Yarbay Korkut Eken ile yeraltı dünyasının ünlü ismi 'Drej Ali' lakaplı Ali Yasak'ın ihale pazarlığı yaptığı telefon görüşmesi Ergenekon soruşturmasının delilleri arasında yeraldı.



EKen'e devreye gir mesajı



Görüşmede, 'Drej Ali' Korkut Eken'e subay ve orduevlerine ATM cihazları konulmasıyla ilgili ihaleden bahsederek yardım istiyor. Eken'den oğlunun pazarlayacağı ATM cihazları için devreye girmesini isteyen 'Drej Ali', Mehmetçik Vakfı'na para yardımı adı altında ihaleyi alacaklarını anlatıyor. Görüşmede ikili ihaleyi 'Vatan Millet Sakarya' işi diye tarif ediyor.



Hizmet Bahane



İddianamenin ek 86. klasöründe yeralan telefon görüşmesi kayıtlarında Ali Yasak, Korkut Eken'e iş teklifinde bulunuyor. Ali Yasak orduevi ve askeri tesislere yeni ATM cihazlarını yerleştirmek istediğini belirterek, bu konuda Eken'den yardım istiyor. Yasak, bu ihalenin kabul edilmesi durumunda yılda 10 milyon dolarlık bir gelir elde edileceğini söylüyor. Yasak, ihalenin askerler tarafından kabul edilmesi için Eken'in dönemin Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Melih Tunca üzerinde girişimde bulunmasını istiyor. Yasak, ihaleyi Mehmetçik Vakfı'na gelirden bağış yapma kılıfı ile alacaklarını söylüyor. Görüşmede, Yasak, yardım istediği Eken'e 'Vatan Millet Sakarya' işi olarak tarif ettiği 10 milyon dolarlık ihalede asıl amacın vatana hizmet olduğunu ısrarla vurguluyor.



İhale oğluna kalacaktı



Yasak, görüşmede, ATM cihazlarını orduevlerine satacak kişinin oğlunun ortağı olduğunu söylüyor. Ergenekon soruşturmasında ifadesi alınan Ali Yasak konuyla ilgili savcının sorularını cevaplandırırken, bu cihazları askeri tesislere satmak isteyen kişiyi tanıdığını belirterek, “Hakan isimli şahıs, benim İngiltere'de okuyan oğlumun İngiltere'de kaldığı evin sahibinin teyzesinin oğludur” dedi. Yasak, bu kişinin ATM'leri bağımsız olarak askeri tesislere yerleştirmek istediğini de ifade ederek, şirketin yüzde 36'sına sahip olduğunu ve şirketin CEO'su olduğunu belirtiyor.



'Abilerin abisi'yle ihale görüşmesi



31 Ekim 2007'e gerçekleşen Korkut Eken-Ali Yasak görüşmesinde, Yasak'ın Eken'e övgüler yağdırdığı görülüyor.



KORKUT EKEN: Efendim



ALİ YASAK: Amcaların amcası, abilerin abisi nasılsın



KE: Şükür Alim sağol sen nasılsın ne yapıyorsun



AY: ŞİMDİ GENE BİZE BİR VAZİFE ÇIKTI SENLE BANA



KE: He nedir Ali



AY: ABİ GENE VATAN MİLLET SAKARYA



KE: Hı



AY: Hayır şimdi biz bu şeyleri kurdular ya benim sana bahsetmiştim bu ATM makinası falan filan bankamatikler vardı



KE: Hı hı



MAKSAT YARDIM OLSUN!



AY: Şimdi onlar kuruldu çok güzel bir şekilde başladı aldı başını gidiyor



KE: Evet



AY: Şimdi benim o Hakan diye bir kardeşim var orda hem şirketin yüzde 36 hissedarı hem de hem de orda CEO şirketin CEOSU



KE: Evet



AY: Şimdi biz bir hafta on gündür bu Hakan kardeşim bir şey geliştiriyoruz. Bu ATM'leri Mehmetçik Vakfı üzerinden Mehmetçik Vakfı'na para kazandırmak kaydıyla bir hesap çıkardılar şimdi bir fizibilite çıkardılar



KE: Evet



AY: Her sene her sene 10 milyon dolar civarı Mehmetçik Vakfı'na 1 lira koymadan para kazandıracağız varsa Türkiye'de böyle bir kuruluş Mehmetçik Vakfı'na para kazandıran.



PAŞALARI İKNA ET



KE: Evet



AY: Sen de bu işin içinde ol bir katkımız olsun şimdi bunun başında Hasan MEMÎŞOĞLU diye bir emekli korgeneralimiz varmış



KE: He



AY: Şimdi Hakan'ın gidip en üst seviyede şimdi alttan bize ulaşmaya çalışıyorlar ama ben istedim ki bu iş senin benim vasıtamla olsun en üst seviyede olsun bu paralar daha böyle bir şey yok bir de bunu daha da arttıracağız birşeyler yapacağız tamam mı abi. Faydamız olsun abi illa silahı alıp dağa çıkmakla olmuyor



KE: Doğru



AY: Ben korgeneral diyene kadar dedim belki Köksal abiye söylersin Köksal abi o korgeneral



KE: Yo onları da konuşuruz tabî onları da konuşuruz da



AY: Yani yönetim



KE: Anladım Ali



AY: Yani az rakamlar değil bunlar ve karşılığında bizim hiç bir beklentimiz yok kendi askerimiz kendi Mehmetçiğimiz Allah rızası için ama istiyorum yani bizlerin vasıtasıyla olsun



KE: Anladım Ali



AY: Tamam abicim





(Yeni Şafak)