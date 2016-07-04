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'Vatan Haini'nin kadrosu belli oluyor

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrolde olduğu dizi kadrosuna Onur Saylak ve Işıl Yücesoy da dahil oldu

04 Temmuz 2016 21:16

Kanal D’nin yeni sezonda ekrana gelecek “Vatan Haini” dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrolde olduğu dizi kadrosuna Onur Saylak ve Işıl Yücesoy da dahil oldu. 1919 İzmir’inde Yunan işgalini anlatan dizide Ergenç, Cevat adlı bir askeri canlandıracak. Ünlü oyuncunun silah arkadaşı ise Onur Saylak olacak. Yücesoy da Ergenç’in annesi olarak izleyici karşısına geçecek. O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler’in oturacağı dizinin çekimleri ağustos ayında başlayacak.

 

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Vatan HainiOnur SaylakHalit ErgençBergüzar KoralDiziKanal DVatan Haini kadrosu

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