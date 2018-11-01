Vatan gazetesinden son baskı

2002'de kurulan ve Demirören Medya Grubu'na ait olan Vatan gazetesi bugün son baskısını yaptı.

16 yıldır yayın hayatına devam eden gazetenin, bugün (1 Kasım 2018) itibarıyla e-gazete ve Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak okuyucuyla buluşmasına karar verildi. Gazetevatan.com, dijital hayatına devam edecek.

Son baskı üzerine yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Halktan kopmadan, kimseden korkmadan' sloganı ile 16 yıl önce başladığımız yolculuğa bugün nokta koyuyoruz.

Bizi bu habercilik serüveninde yalnız bırakmayan tüm okurlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

Vatan artık yazılı basında olmayacak ancak genç ve dinamik haberciliği gazetevatan.com'da ve hafta sonları Milliyet'in eki olarak devam edecek.

Saygılarımızla.

Dijital olarak yola devam edecek

Demirören Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada,’’Grubumuzun yeniden yapılandırma çalışmalarına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan gazetesi 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacaktır. Vatan’ın e–gazete uygulaması da devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaşabileceklerdir. Gazetevatan.com ise dijital ortamda yayınını sürdürecektir. Kurulduğu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran Vatan gazetesinin dijital uygulamalarının genç kuşağın bu mecralardaki favorilerinden biri olmayı sürdüreceğine eminiz. Bu stratejik kararımızın yaratacağı ek imkanlar Gazetevatan.com’un daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmasını sağlayacaktır’’ denildi.