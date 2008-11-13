Vatan gazetesi muhabirini değiştirmeyecek!

Kendi istediği isimlerin Başbakanlık’ta görev yapmasına izin veren Başbakanlık, ‘yasaklı’ muhabirlerin değiştirilmesi uygulamasını başlattı. Vatan gazetesi Veli Toprak’ın yerine yeni bir isim bildirmeyecek



Başbakanlık, Vatan Muhabiri Veli Toprak’ın da aralarında bulunduğu 7 gazetecinin akreditasyon kartlarını iptal ederek Başbakanlığa girmelerini ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık tarafından organize edilen programlarını izlemelerini yasakladı. Sadece kendi istediği isimlerin Başbakanlık’ta görev yapmasına izin veren Başbakanlık, “yasaklı” muhabirlerin değiştirilmesi uygulamasını da başlattı.



Gazete, akreditasyon kartı iptal edilen Başbakanlık ve AKP muhabiri Veli Toprak’ın yerine bir başka muhabirin ismini bildirmeme kararı aldı. Gazete, Başbakan ve AKP’yle ilgili haberler için başka bir muhabir görevlendirmedi.



Başbakanlık, basın ve yayın kuruluşlarının Ankara ve İstanbul’da Başbakanlık’ta görev yapacak muhabir ve foto muhabirlerinin akreditasyon kartı taşımasını şart koşuyor. Her kuruluşa 2 muhabir ve 2 foto muhabiri kontenjanı tanınıyor. Her yıl yenilenen akreditasyon kartları için bu yıl da Temmuz’da duyuru yapıldı ve basın yayın kuruluşlarının bildirdikleri isimler için akreditasyon kartları hazırlandı.



Ancak aralarında Vatan’ın da bulunduğu 6 kuruluştan 7 muhabirin akreditasyonları iptal edildi ve yeni kart verilmedi. Muhabirlerin çalıştığı kurumların akreditasyonlarının devam ettiği ve muhabirlerin akreditasyonlarının ‘bireysel’ olarak iptal edildiği bildirildi. Hürriyet Gazetesi, akreditasyonları iptal edilen Turan Yılmaz ile Hasan Tüfekçi’nin yerine yeni bir isim bildirdi ve Ümit Çetin isimli muhabir için akreditasyon kartı düzenlenmesini istedi.



Hangi gazeteciler vetolanmıştı?



- Vatan Gazetesi: Veli Toprak



- Milliyet Gazetesi: Abdullah Karakuş



- Hürriyet Gazetesi: Turan Yılmaz - Hasan Tüfekçi



- Star Televizyonu: Fatma Çözen



- Akşam Gazetesi: Ali Ekber Ertürk



- Evrensel Gazetesi: Sultan Özer



ABD’de nasıl?



ABD’de 59 yıldır Beyaz Saray muhabirliği yapan Helen Thomas, 2006’da Başkan Bush’a “Bay Başkan, Irak’ı işgal kararınız binlerce ABD’li ve Iraklı’nın ölmesine ya da ömür boyu sakat kalmasına sebep oldu. Savaşa girmek istemenizin gerçek sebebi nedir? Petrol olmadığını söylediniz, İsrail de değildi, neydi peki. Iraklılar bize saldırmamıştı” diye sormuş, tartışma başlatmıştı. Thomas hâlâ Seattle Post Intelligencer adına Beyaz Saray muhabirliği yapıyor.





