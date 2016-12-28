Vatan gazetesi: İstihbarat, IŞİD'in 'infaz videosu'ndaki kişilerin, kaçırılan Türk askerleri olmadığını belirledi

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, IŞİD'in 2 Türk askerini infaz ettiği yolundaki iddialarla ilgili olarak kulis yazdı. Çelik, "Aynı birimler, o görüntülerdeki kişilerin, bir ay önce DAEŞ tarafından kaçırıldığı belirtilen iki Özel Kuvvetler mensubu astsubay olmadıklarını da kesin olarak belirledi. Dolayısıyla, terör örgütünün propaganda malzemesi olarak yayınladığı görüntülerin ‘örgüt içi infaz’a ait olduğu tezi daha da kuvvetleniyor" iddiasını ileri sürdü.

IŞİD vahşeti; terör örgütü, iki Türk askerini katlettiği videoyu yayınladı!

Murat Çelik'in "Türk askeri değil, örgüt içi infaz mıydı?" başlığıyla yayımlanan (28 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen hafta internette yer alan ve teröristlerin ne kadar vahşileşebileceğini, katillerin ne denli acımasızlaşabileceğini kanıtlayan o görüntüler ile ilgili çok önemli sorular var Ankara’nın güvenlik kulislerinde.

Her şeyden önce o görüntülerin, video efektleri kullanılarak üretilmiş olduğuna dair çok ciddi uzman görüşleri var.

Ama diyelim ki olay gerçek. Diyelim ki, DAEŞ’in iddia ettiği gibi iki insan, o görüntülerde yer alanlar...

Bu noktada da çok kritik bir bilgi var Ankara’da.

Biri örgüt üyesi

Güvenlik birimleri, yapılan ayrıntılı inceleme sonucu, görüntülerde yer alanlardan birinin, yaklaşık üç buçuk yıl önce Tekirdağ’dan DAEŞ’e katılan bir örgüt üyesi olduğu bilgisine ulaştı.

İşte bu çok önemli bilgi, beraberinde şu soruları getirdi:

DAEŞ’in yayınladığı görüntülerde yer alanlar, Türk askerleri değil, örgüt üyeleri miydi?

Yani o vahşet, DAEŞ’in örgüt içi infazı mıydı?

Örgüt, o görüntüleri internet üzerinden yayınlayarak bir taşla iki kuş vurmayı mı hedefledi?

DAEŞ bu yolla, hem örgütten kaçmayı düşünen üyelerine gözdağı vermeyi hem de Türkiye’de infial yaratmayı mı planladı?

Örgüt içinde gerçeğin bilinmesi büyük bir caydırıcılık oluştururken, o kişilerin Türk askeri olduğu yalanıyla dünyaya ne kadar acımasız olabilecekleri mesajını mı verdiler?

Bu sorular Ankara’da güvenlik ve istihbarat birimlerinin gündeminin ilk sırasında.

Aynı birimler, o görüntülerdeki kişilerin, bir ay önce DAEŞ tarafından kaçırıldığı belirtilen iki Özel Kuvvetler mensubu astsubay olmadıklarını da kesin olarak belirledi.

Dolayısıyla, terör örgütünün propaganda malzemesi olarak yayınladığı görüntülerin ‘örgüt içi infaz’a ait olduğu tezi daha da kuvvetleniyor.