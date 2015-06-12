Vatan Caddesi'nde şüpheli poşet alarmı

İstanbul'da, Vatan Caddesi'nde bir otoparkın yaya girişi önüne bırakılan şüpheli poşet polisi alarma geçirdi. Bomba uzmanı ekipler tarafından fünyeyle patlatılan poşetten su şişeleri çıktı.

Fatih Vatan Caddesi'nde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir otoparkın yaya girişindeki çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli poşeti gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri otoparkın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı; Vatan Caddesi'nin Aksaray istikametini de tek yönlü olarak araç trafiğine kapattı.

Vatandaşları bölgeden uzaklaştıran polis ekipleri, olay yerine bomba uzmanı çağırdı.

Bomba uzmanı polisler özel giysilerini giyip şüpheli poşeti fünyeyle kontrollü şekilde patlattı. Poşetten su şişeleri çıkarken patlamanın şiddetiyle otoparkın girişindeki camları çatladı.

Çalışmaların ardından da Vatan Caddesi'nin Aksaray istikameti yeniden trafiğe açıldı.