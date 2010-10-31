-VATAN CADDESİ'NDE RESMİ GEÇİT YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İstanbul'da Vatan Caddesi'nde hava muhalefeti nedeniyle ertelenen resmi geçit bugün yapıldı. Tören, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın araç üzerinden halkın bayramını kutlamasıyla başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından resmi geçit yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16'lar ve helikopterlerin uçuşu vatandaşlardan ilgi gördü. Denizci askerler, tören alanından marş söyleyerek geçti. Araçların geçişi sırasında alandaki vatandaşlar coşkuyla alkış tuttu. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi'ni doldurdu. Bu arada, Taksim'deki patlamanın ardından, tören alanında olası saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Tören alanının çevresindeki yüksek binalara çıkan keskin nişancılar çevreyi gözetledi. Geçit töreninin tamamlanmasının ardından trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı.