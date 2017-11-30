 VATAN CADDESİ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Anadolu yakasından Avrupa yakasına taksiyle gelen iki kişinin üzerinde yüklü miktarda ziynet eşyası olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüphelilerin bindikleri taksinin Vatan Caddesi\'ne yöneldiği ihbarı üzerine polis, çalışmalarını bu noktaya kaydırdı. Ekipler, Vatan Caddesi\'nde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Şüpheli görülen araçlar Vatan Caddesi\'nin girişinde çevrilerek arandı. Polis ekiplerinin çalışması nedeniyle Vatan Caddesi Aksaray istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin arama çalışmasından herhangi bir sonuç çıkmadı.

Görüntü dökümü:

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-Vatan Caddesi\'nde bulunan polis ekiplerinden görüntü

-Polislerin şüpheli görülen taksileri durdurmaları

-Araçların aranmasından görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel görüntüler



30.11.2017 - 14.05 - Haber Kodu : 171130089

