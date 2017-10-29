Vatan Caddesi'nde 29 Ekim töreni (2)

Özgür ALTUNCU - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin merkezi Vatan Caddesi\'ydi. Tören alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Alandaki her yer didik dik arandı. Protokol tribününün önünde yer alan elektrik ve kamera panoları da kontrol edilmek istendi. Panolardan birinin kapısı kilitliydi. Bunun üzerine görevliler çekiç yardımıyla kilidi kırarak kapıyı açtı. Güvenlik görevlileri panonun içini kontrol edip yeniden kapattı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cadde güvenlik bariyerleriyle kapatıldı. Birer metre arayla çevik kuvvet polisleri nöbet tuttu. Bölgeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar detaylı aramadan sonra alana alındı. Çevredeki yüksek binalarda keskin nişancılar da görev yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün olduğu bölüme izleyici alınmadı. Katılımcılar töreni Millet Caddesi tarafından izledi.

TÖREN SELAMLAMA İLE BAŞLADI

Tören İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever\'in kutlamalara katılanları selamlamasıyla başladı.

BABASININ TÖREN ELDİVENLERİNİ TAKTI

Askeri birlikler geçit töreni yaptı. Bu sırada protokolde oturan rütbeli bir subayın kucağındaki oğlu dikkat çekti. Babasının tören eldivenlerini takan çocuk kutlamaları bu şekilde takip etti. Zaman zaman da babasının telefonuyla törenden fotoğraflar çekti.

YABANCI ÖĞRENCİLER İLGİ ÇEKTİ

Öğrencilerin halk oyunları renkli görüntüler yaşattı. Geçit törenine katılan uluslararası bir okulun yabancı öğrencileri ile klasik otomobiller ilgiyle izlendi.

AKÇAKALE\'DEN ÖĞRENCİLER DE KATILDI

Bu arada Vatan Caddesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Şanlıurfa Akçakale\'dan gelen öğrenciler de katıldı. Tören devam ederken öğrenciler uçaklarına yetişmek için alandan erken ayrıldı.

(FOTOĞRAF)