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Vatan Caddesi'nde 29 Ekim töreni (1)

    Özgür ALTUNCU - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin merkezi Vatan Caddesi'ydi

29 Ekim 2017 14:14

 

 

Özgür ALTUNCU - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin merkezi Vatan Caddesi\'ydi. Tören alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Her yer didik dik arandı. Protokol tribününün önünde yer alan elektrik ve kamera panoları da kontrol edilmek istendi. Panolardan birinin kapısı açılamadı. Bunun üzerine görevliler çekiç yardımıyla kilidi kırarak kapıyı açtı. Güvenlik görevlileri panonun içini kontrol etti. 

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Cadde güvenlik bariyerleriyle kapatıldı. Birer metre arayla çevik kuvvet polisleri nöbet tuttu. Bölgeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar detaylı aramadan sonra alana alındı. Çevredeki yüksek binalarda keskin nişancılar görev yaptı. Bu arada Vatan Caddesi\'ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Şanlıurfa\'dan gelen öğrenciler de katılıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever\'in kutlamalara katılanları selamlamasıyla tören başladı.

(FOTOĞRAF)

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