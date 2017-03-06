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Vatan Caddesi’nde 200 kişi gözaltına alındı

Hilafet konferansı düzenlemek isteyen Hizb-ut Tahrir Başkanı Mahmut Kar'ın gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen 200 kişilik grup gözaltına alındı

06 Mart 2017 22:00

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Ofisi Başkanı Mahmut Kar ve Osman Yıldız’ın polis tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, gözaltına alındı.

Müslümanları şeriat altında birleştirecek bir hilafet devleti inşa etmek amacıyla 1953'te Kudüs'te kurulan Hizb-ut Tahrir örgütünün Türkiye birimi İstanbul'da "Dünya hilafete neden muhtaç" başlığı altında bir konferans düzenleyeceğini duyurmuştu. Konferans iptal edilirken Mahmut Kar ve Osman Yıldız gözaltına alınmıştı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde Hızb-ut Tahrir üyesi bir grubun saat 16.00 sıralarında eylem yapacağı yolunda alınan bir ihbar üzerine polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Grupların emniyet müdürlüğü önünde toplanmasına izin verilmedi. Gruplar yolun karşısına götürüldü. Yaklaşık 200 kişi polisin tüm uyarılarına rağmen eylem yapmak istedi. Trafiği kapatarak emniyet müdürlüğü önüne gelen grubun önü polis tarafından kesildi.

Çevik Kuvvet polisleri grubun etrafını sararak koridor oluşturdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, üst aramaları yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, polis araçlarına bindirilerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

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hilafetHizbut Tahrir Türkiye Medya Ofisi BaşkanıMahmut KarOsman Yıldızvatan caddesi

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