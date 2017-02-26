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İstanbul'da 'Hilafet konferansı' duyurusu

Hizb-ut Tahrir, “Dünya Hilafete Neden Muhtaç” başlıklı bir konferans düzenlemek için duyuru yaptı

26 Şubat 2017 03:25

Müslümanları şeriat altında birleştirecek bir hilafet devleti inşa etmek amacıyla 1953'te Kudüs'te kurulan Hizb-ut Tahrir örgütünün Türkiye birimi İstanbul'da "Dünya hilafete neden muhtaç" başlığı altında bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Hizb-ut Tahrir, 5 Mart Pazar günü yapılacağını açıkladığı konferansı internet sitesinde yazılı açıklama ve videoyla duyurdu. Hilafet dışında başkanlık dahil diğer sistemlere karşı çıktığı bilinen örgüt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti 05 Mart 2017 Pazar günü İstanbul'da "Dünya Hilafet'e Neden Muhtaç?" başlıklı bir konferans düzenliyor.

Dünya büyük bir hızla siyasi, ekonomik ve sosyal krizlere sürükleniyor. Eğitimden siyasete, sağlıktan ekonomi ve sosyal hayata, hukuktan devletlerarası ilişkilere kadar tüm proplemler beklenen hakikati haykırıyor. Türkiye'de ise İslam dışı yönetim modelleri üzerinden sistem tartışmaları hala devam ediyor. Hizb-ut Tahrir olarak biz İnsanlığa ve tüm Müslümanlara İslam'ın yönetim sistemi olan Hilafet'i sunuyor ve "Dünya Hilafet'e Neden Muhtaç? diye soruyoruz.

Bu konferansta Dünya'nın Hilafet'e muhtaç olma nedenleri tek tek konuşulacak.  İnanıyoruz ki, Dünya'nın Hilafet'e neden muhtaç olduğu, düzenleyeceğimiz konferans ile daha iyi anlaşılacak.

Tüm Müslümanları konferansımıza davet ediyoruz.”

Konferansa ilişkin Hizb-ut Tahrir’in sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, hilafetin kaldırılışına dikkat çekilerek laiklik ve cumhuriyet “şeytani rejim” olarak adlandırıldı.

Yayınlanan video şöyle:

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