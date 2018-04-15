Vatan Caddesi üzerindeki eski Lunapark Gazinosu arazisi park alanı oldu

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesi üzerindeki eski Lunapark Gazinosu’nun bulunduğu adanın tamamı park alanına alındı. Yaklaşık 9 bin metrekarelik alanın bir bölümüne Semkeş Camii yapılacak. Parkın altı yeraltı otopark olacak. İmar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde oyçokluğuyla kabul edildi.

İBB’nin büyük bir kısmını yaklaşık 369 milyon TL’ye satın aldığı, eski Lunapark Gazinosu’nun bulunduğu araziyle ilgili teklif edilen imar planı değişikliği İBB Meclisi’nde önceki gün görüşüldü. Eski Lunapark’ın da bulunduğu adanın tamamına yakınının kamu eline geçmesinden sonra İBB’nin hazırladığı “Molla Gürani Parkı Fikir Projesi” kapsamında imar planlarının değiştirilmesi teklif edildi. Teklif ile adanın tamamına yakını park alanı yapılırken, küçük bir köşesi, kayıp camilerden Simkeş Mescidi’nin yapımı için ayrıldı. Park alanının altı ise yeraltı otopark olarak planlandı.

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, arsanın çok yüksek fiyatla satın alınmasını eleştirerek konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi. Gülsever, “CHP grubu olarak yeşil alanları hep destekledik. Ancak bu arazi ciddi şekilde toplumu rahatsız edecek bir alış-satışa neden olmuştur. Bu alan üzerinde yapacağınız imar tasarrufunda oradaki alışverişi ve ekonomik kayıpları aklamış olacağız. Önerimiz, bu dava sonuçlanana kadar kadar burada en ufak bir imar değişikliği yapılmamasıdır” dedi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Murat Türkyılmaz da, “Ertuğrul Bey’in söylediği kişisel kanaati. Bu arazinin yeşil alan olarak halkın istifadesine sunulması daha doğru” dedi. Konuşmalardan sonra yapılan oylamada istenen imar değişikliği oyçokluğuyla kabul edildi.