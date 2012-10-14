Vatan Caddesi trafiğe kapalı

Vatan Caddesi'nde yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'den itibaren Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.



Alternatif yollar



Açıklama alternatif yollar ise şöyle sıralandı:

"- D/100 Karayolundan Vatan Caddesine gidecek olan sürücülerin Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray şeklinde veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklarından Balat Yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini,

- E/80 Karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM istikametini,

- Sahil Yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergahından, Yenikapı - Kumkapı -Sirkeci istikametini kullanmaları,

- Vatan Caddesini kullanarak Fatih İlçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa, Çapa, Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri,

- Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücüler Atatürk Bulvarı - Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanmaları gerekmektedir."