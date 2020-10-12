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Vatan Bilgisayar, 27 bin kişinin şifresinin çalındığını duyurdu

12 Ekim 2020 13:25

Türkiye'nin en büyük teknoloji marketlerinden biri olan Vatan Bilgisayar'ın online sitesinde hesabı olan kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak başlatılan resmi incelemeler devam ederken, veri ihlalinden şu ana kadar 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği belirlendi.

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