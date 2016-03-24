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Vasiyeti açılan Memduh Ün, hayat arkadaşı Fatma Girik'e kitaplarını bırakmış

Memduh Ün, geçen yıl Ekim ayında hayatını kaybetmişti

24 Mart 2016 12:17

Türk sinemasının ünlü yönetmeni Memduh Ün'ün vasiyeti, bugün taraflara okundu. Memduh Ün, 56 yıllık hayat arkadaşı Fatma Girik'e kitaplarını bıraktığı açıklandı. Ün'ün maddi birikimini ise yakınları arasında eşit miktarda paylaştırdığı belirtildi.

Bodrum'da geçen yıl Ekim ayında Bodrum'da 95 yaşında yaşamını yitiren ünlü yönetmen Memduh Ün'ün vasiyeti, bugün Bodrum 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açıldı. Ün'ün avukatı Hüsnü Özçetin ile Ün'ün hayat arkadaşı Fatma Girik, vasileri arasında yer alan oğlu Murat Ün ve kızı Sevda Ün ile yakınları Aynur Gültekin, Hüseyin Ün ve Ahu Turanlı'nın da katılımıyla vasiyet okundu.

 

Girik: Giderken bile hiç kimseyi üzmedi

 

Ardından adliye önünde açıklama yapıldı. 56 yıllık hayat arkadaşının vasiyetinden bahseden Girik, "Hem kitapları ve hem de evde kullandığı bilgisayarını bana bağışlamış. Vasiyetname açılınca öğrendik. Ben o kitapları kolileyerek Mimar Sinan Üniversitesi'nden bir profesör hanım var Alev hanım o geldi, onla aldık okula bağışladık. Bilgisayarını okula giden bir çocuğa bağışladık. Kıyafetlerini ve diğer eşyalarını torunu ve daha başka ihtiyacı olan insanların hepsine dağıttık. Memduh bey bana hayatımı verdi. Miras dağılımında ise her yakınına eşit davrandı. Giderken bile hiç kimseyi üzmedi. Memduh bey yaşantısında da kimseyi üzmezdi, herkes tarafından çok sevildi, İnsanları çok sevdi" dedi.

 

“Para ve kitaplar var”

 

Girik'in avukatı Hüsnü Özçetin "Bugün Memduh Ün'ün bıraktığı vasiyetin açılması davası vardı. Kimse itiraz etmedi. Yakınları, arkadaşları ve dostlarına çeşitli şeyler bıraktı. Miras içinde bir miktar para ve kitaplar var" dedi.

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