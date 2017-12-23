Vasiyet etti; organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki Fatma Coşar\'ın bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri 3 hastaya yaşam umudu oldu.

Burdur\'un Bucak ilçesi Gündoğdu köyünde önceki gün beyin kanaması geçiren Fatma Coşar, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Coşar\'ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Sağlıklı olduğu dönemde organ bağışında bulunan Coşar\'ın vasiyeti ailesi tarafından yerine getirildi. Fatma Coşar\'ın iki böbreği ve karaciğeri operasyonla alındı. Coşar\'ın karaciğeri, AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde siroz hastası, 51 yaşındaki Rabia Yılmaz\'a 8 saat süren ameliyatla nakledildi. Coşar\'ın böbrekleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı hastanede tedavileri süren 58 yaşındaki Süleyman Özer ve 56 yaşındaki Bahri Bukin\'e nakledilecek.

AÜ Organ Nakli Merkez Koordinatörü Nilgün Bilal ve Ali Tugay, beyin ölümü gerçekleşen Fatma Coşar\'ın organlarını bağışlayıp vasiyetini yerine getiren aile bireylerine teşekkür etti. Yakınları, Fatma Coşar\'ın 7 yıl önce gittiği hastanede organ bekleyen hastaları görünce organ bağışına karar verdiğini, vasiyetini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI