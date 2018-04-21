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Vasiyet etti, cenazesi 'hoşçakalın' pankartıyla uğurlandı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşamını yitiren Mustafa Anat (62), vasiyeti üzerine 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşçakalın' yazılı pankartla uğurlandı

21 Nisan 2018 21:41

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde yaşamını yitiren Mustafa Anat (62), vasiyeti üzerine \'Mustafa Anat\'tan sevgiler, hoşçakalın\' yazılı pankartla uğurlandı.
Akyazı Cumhuriyet Mahallesi\'nde emekli Mustafa Anat, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Mustafa Anat\'ın cenazesi evine helallik alınması için son kez getirildi. Cenaze evinde ölen kişinin vasiyeti üzerine yakınları tarafından \'Mustafa Anat\'tan sevgiler, hoşçakalın\' yazılı pankart asıldı. Mustafa Anat\'ın cenazesi evden bu pankartın altında çıkarılarak ilçedeki Seyfeler Camii\'ne taşındı. Anat, burada kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
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