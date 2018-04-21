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Yaşam

Vasiyet etti; cenazesi evinden 'hoşça kalın' pankartıyla uğurlandı

Vaziyeti üzerine, yakınları evine 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşça kalın' yazılı pankarttı astı

21 Nisan 2018 21:49

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 62 yaşındaki Mustafa Anat'ın cenazesi, son kez götürüldüğü evindenden 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşça kalın' yazılı pankartla uğurlandı. Pankat için Anat'ın vasiyette bulunduğu belirtildi.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde emekli Mustafa Anat, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Mustafa Anat'ın cenazesi evine helallik alınması için son kez getirildi. Cenaze evinde ölen kişinin vasiyeti üzerine yakınları tarafından 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşça kalın' yazılı pankart asıldı. Mustafa Anat'ın cenazesi evden bu pankartın altında çıkarılarak ilçedeki Seyfeler Camii'ne taşındı. Anat, burada kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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