Vaşağı aslan sanıp öldürdü!

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, nesli tükenmek üzere olan bir Anadolu vaşağıyla karşılaşan mahalle muhtarı, kendisine saldırdığını öne sürdüğü hayvanı, yaşanan boğuşma sırasında boğazından sıkarak öldürdü.



Suşehri ilçesi Çataloluk beldesi Serpinti Mahallesi Muhtarı Hacı Ahmet Tunç, sabah erken saatlerde komşularının gelininin bahçede bir "canavar" olduğunu söylediğini kaydetti.



Gidip baktığında hiç görmediği bir hayvanla karşılaştığını ifade eden Tunç, "Zehirlenmiş olabileceğini düşünerek evden süt getirmelerini söyledim. Sevmek için yanına yaklaştığımda birden üzerime atladı. Yarım saat boğuştuktan sonra boğazını sıkarak öldürdüm" diye konuştu. Çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade eden Tunç, hayvanın hastalıklı olabileceği ihtimali üzerine Suşehri Devlet Hastanesine geldiğini, burada tetanos ve kuduz aşısı olduğunu söyledi.

Vücudunun değişik yerlerinde diş izleri olduğunu belirten Tunç, "O hayvanın ne olduğunu bilmiyorum. Vaşak diyorlar. Aslana benzeyen bir hayvan türü. Hayatımda hiç böyle bir hayvan görmedim" dedi. Tunç, hayvanın bazı yerlerinde yaralarının olduğunu, daha önceden belki köpekler tarafından ısırılmış olabileceğini bildirdi. Evlerinin altında bulunan ambarda hayvanın ölüsünü bekleten Muhtar Tunç’un annesi Zeynep Tunç ise oğlunun kendisine süt getirmesini söylediğini, bir anda hayvanın oğlunun üzerine atladığını belirterek, "Ne olduğunu anlamadan bir anda öldü. Hiç ömrümde böyle bir hayvan görmedim" dedi. Mahalle imamının eşi Züleyha Tunç ise hayvanı dün caminin kapısında gördüğünü söyleyerek, "Lojmanın camından baktığımda caminin önünde hiç görmediğim bir hayvan türünü gördüm. ’Hoşt’ diyerek seslendim ve bana doğru hırlayamaya başladı. Ben de elime geçirdiğim bir taş attım ve oradan kaçtı. Dünkü gördüğüm hayvan buydu" dedi.



Bu arada Sivas Çevre ve Orman Müdürlüğü de konuyla ilgili araştırma başlattı.

Nesli tükenmek üzere olan Anadolu vaşağının normalde insanlara saldırmayan ve onlardan kaçan ürkek bir hayvan olduğunu belirten yetkililer, konunun araştırılacağını belirttiler.



Nesli tehlikede olan bir tür



Dünya Doğayı Koruma Birliğince nesli tehlikedeki türler arasına alınan vaşaklar, Türkiye’de Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu’da ender olarak görülüyor. Genel olarak geceleri avlandığı için doğal ortamda çok fazla görünmeyen vaşaklar, ağaçsız açık alanlarda, insanların yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzakta, kayalık ve dağlık bölgelerde yaşıyor.

İnsanlara saldırmayan vaşaklar, şubat ile nisan aylarında çiftleşiyor. Vaşakların gebelik süresi 10 hafta sürüyor, genel olarak 2-3 yavru doğuyor. Vaşaklar ortalama 10-12 yıl yaşıyor.