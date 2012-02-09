Varyemez milyarder



T24- Basit yaşam stiliyle dikkat çeken Google’ın kurucusu Sergey Brin, eşine şemsiye almak için 40 dolara kıyamıyor.





Milliyet'in haberine göre, basit şekilde yaşadığı öldükten sonra ortaya çıkan, Apple’ın milyarlarca dolarlık serveti olan kurucusu Steve Jobs’ın, teknoloji zenginlerinin minimalist yaşam stilini temsil ettiğini doğrulayan bir model de Google’dan çıktı.





İngiltere’de yayımlanan Times gazetesi, servetinin aksine sıradan bir hayat süren Google’ın kurucularından Sergey Brin’in eşi Anne Wojcicki’yle (38) söyleşi yaptı. Yale Üniversitesi’nden mezun olan ve Wall Street’teki bir finans kuruluşunda bir dönem çalışan biyolog Wojcicki, 5 yıl önce kurduğu biyoteknoloji şirketini geçen yıl Google’a sattığında tüm gözler ona çevrildi.





Genç kadın, Brin’le 1998’de tanıştı. 3 yaşında bir oğlu olduğu bilinen çift, çocukları hakkında ve hatta özel hayatları hakkında bilgi vermekten kaçınıyor.

Küçük bir evde yaşayan, elektrikli bir arabaları bulunan Brin ailesinin eğlenceleri arasında lüks partiler yerine su tabancası savaşları yer alıyor. Wojcicki, evlendiklerinde bile su savaşından vazgeçemediklerini söylüyor. Eşinin kendisine 40 dolara bir şemsiye almaya bile kıyamadığını itiraf eden Wojcicki, 100 dolardan ucuza bir parti elbisesi bulduğunu gururla anlatıyor.





Wojcicki, Bahamalar’daki düğünlerine konuklarını götürdükleri özel jetlerinin, çocuklarının yaşamını kolaylaştırmasının yanında israf olduğunu savunuyor. Wojcicki, genetik bağlarından dolayı risk grubunda olduğu meme kanserine karşı önlem olarak ise evlerinde kimyasal bir temizleyici kullanmıyor.



Sergey Brin, Forbes dergisinin 2011 yılında ‘Dünyanın En Zenginleri’ listesinde 19.8 milyar dolarlık (34.6 milyar lira) servetiyle 24. sırada yer almıştı.