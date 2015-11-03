

DW: Kızlarınıza ekonomiyi açıkladığınız bir kitabı neden yazma gereği duydunuz?

Varufakis: Doğrusu bu yayınevinin fikriydi. Ben de sonradan iyi bir fikir olduğuna inandım. Gençlere karmaşık bir konuyu heyecan verici bir şekilde aktarmayı başaramazsınız o halde kendiniz meseleyi tam anlayamamışsınız demektir. Bir başka deyişle kitap konuya benim hakim olup olmadığım açısından bir sınavdı. Kitap çocuklar için olduğu kadar yetişkinler açısından da önemli konular hakkında bilgilenme imkânı sunuyor.

DW: Euro Bölgesi ülkeleri Yunanistan'ın reform hızından memnun değil. Son olarak acil kredilerin ödenmeyebileceği uyarısı yapıldı. Birçok kriz zirvesine rağmen Yunanistan'ın durumunun bir türlü düzelmemesini kızınıza nasıl açıklardınız?

Varufakis: Bunu bir çocuğa gayet basit şekilde açıklayabilirsiniz. Birisi iflas etmiş ve sanki bir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Daha fazla borç para verelim ki eski borçlarını ödeyebilsin. Üstüne bir de gelirlerini azaltacak şartlar eklenirse bunun iyi sonuçlanmayacağını 8 yaşında bir çocuk dahi kavrayabilir.

DW: Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras yardım programında şart olarak koşulan reformları hayata geçirme sözü verdi. Önümüzdeki aylar ve yıllarda neler bekliyorsunuz?

Varufakis: Tsipras başarısızlığa uğrayacak. Bunu kendisi de biliyor. Tsipras, inanmadığı halde yardım programını onaylamaya zorlandığını kendisi de ifade etti. Şimdi tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa'nın muktedirleri, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası, Alman ve Yunan hükümeti uygulanmayacaklarını bildikleri bir yardım programını uygulayacaklarını ifade ediyor. Bu sahtekârlıkla bir ilgimin olmamasını istedim, o nedenle istifa ettim.

DW: Bir zamanlar Tsipras ile aynı görüşleri paylaştınız. Ancak temmuz ayında yapılan referandumdan sonra Tsipras kreditörlerin taleplerini onaylamaya, siz ise istifaya karar verdiniz. Hayal kırıklığınızı kızınıza nasıl ifade ediyorsunuz?

Varufakis: İstifam iyi dostlar ve yol arkadaşlarıyla ayrılığı da beraberinde getirdiğinden kızım bu durumu anlayabilir. Bu kararları vermek ne benim ne de Tsipras açısından kolay olmadı. Yenilgiyi kabullenmek hiçbir zaman kolay değildir. Gerçekten üzücü bir süreçti. Ama aldığım karardan ötürü pişmanlık duymuyorum. Profesyonel siyasetçi olmak için değil doğru olanı yapmak için siyasete atıldım. Bunun yolu tıkandığında da ayrıldım.

DW: Alman hükümeti Yunanistan'la müzakerelerde sert tavrıyla öne çıktı. Berlin sığınmacı krizinde ise daha eli açık bir tavır ortaya koyuyor. Bunun denk bütçe hedefini de olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Almanya'nın sığınmacı politikasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Varufakis: Sığınmacılarla ilgili tartışmada sağlam bir karakter ortaya koyduğundan dolayı bir Avrupalı olarak Merkel'le gurur duyuyorum. Bu, Almanya'nın Avrupa'da birçok soruna yol açtığına dair eleştirinin de ne kadar haksız olduğunu ortaya koyuyor. Bu eleştiri yalnızca Yunanistan değil, Fransa, İtalya ve İspanya'da da yaygın. Merkel'in tavrı Avrupa'nın geleceği için iyi bir işarettir. İnsanlar aç olduğu, kurşunlandığı ya da yaralı olduğu için kapınızı çalıyorsa eğer o zaman ahlaki sorumluluğunuz gereği, ortaya çıkacak masrafları düşünmeksizin onlara kapıları açmak zorundasınız. Kanımca Başbakan Merkel bunu anlıyor.

DW: Şu sıralar çok geziyor, Avrupa'nın birçok ülkesinde toplantılara katılıyor, görüşlerinizi açıklıyorsunuz. Tekrar siyasete atılmayı düşünüyor musunuz?

Varufakis: Bir şeyleri değiştirebileceğim bir makam söz konusu olduğunda düşünebilirim. Avrupa şu sıralar milli hükümetlerin dahi güç sahibi olmadığı bir yapıya sahip. O yüzden Avrupalılar olarak ne istediğimizi tartışmalıyız. Bu tartışmayı canlandırmak ve katkıda bulunmak istiyorum.

İktisatçı Yanis Varoufakis, 25 Ocak – 6 Temmuz 2015 tarihleri arasında Yunanistan'ın maliye bakanlığını yaptı. "Değişiklik yapma zamanı (Time for Change). Kızlarıma ekonomiyi izah ediyorum" başlıklı kitabı Almanca olarak Hanser Yayınevi'nden çıktı. Varoufakis'in DW editörü Andreas Becker ile yaptığı söyleşiyi Türkçeye özetleyerek aktardık.