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Varufakis: Seçimin kazananı alacaklılar ve Troyka

Varufakis: Çipras kazanmak için tüm eleştirilere karşı koydu fakat baştan kaybetmeye yüz tutmuş politikalarını hayata geçirmek zorunda

22 Eylül 2015 13:39

The Guardian gazetesinde bir makale kalem alan Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Yunanistan'daki seçimlerin gerçek kazananının alacaklılar ve Troyka olduğunu yazdı.

Varufakis, "Çipras kazanmak için tüm eleştirilere karşı koydu fakat baştan kaybetmeye yüz tutmuş politikalarını hayata geçirmek zorunda" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Varufakis Troyka'nın politikalarının meclisin oyundan çoğunluğun az bir farkıyla geçtiğini belirtti ve Syriza'nın zaferiyle artık rahat bir çoğunlukla onaylanacağını yazdı. Eski maliye bakanına göre seçimlere katılım oranının düşük olması Yunanistan demokrasisini yaraladı.

Çipras'ın 'başarısız olmaya tasarlanmış mali konsolidasyon ve reform programlarını uygulaması gerektiğini' ifade eden Varufakis şu yorumu yaptı:

"Sermaye piyasasına erişimi olmayan, likidi olmayan küçük işletmeler, 2016 yılında öngörülen karlarından bu yılın vergileri için ön ödeme yapmalı. Ev sahipleri satamayacakları daireleri, dükkânları için çok fazla emlak vergisi ödemek zorunda kalacak. KDV artırımı, KDV kaçaklığını artıracak. Troyka haftalarca resesyon ve topluma zararı dokunan politikalar talep edecek, emeklilik maaşlarında kesinti, düşük çocuk bakım parası ve daha fazla haciz."

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