Varufakis 'montaj' dedi, videoyu çeken kameraman görüntüleri doğruladı

Yunanistan ile Almanya arasında patlayan orta parmak krizinin net görüntüleri ortaya çıktı. Guardian videoyu çeken gazeteci ile de görüştü. Yunan Maliye Bakanı Varufakis'in montaj diye varlığını reddettiği görüntüler videoyu çeken Martin Beros tarafından doğrulandı.

Alman ARD televizyonu, Yunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis’in 2013 yazında (Bakan olmadan önce) Hırvatistan’da yaptığı bir konuşmanın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Varufakis Almanlara değinirken sol elinin orta parmağı ile işaret yaptığı görüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Varufakis ise bu görüntülerin sahte ve montaj olduğunu ileri sürdü. Guardian ise söz konusu videoyu bir Hırvat televizyonu için çeken kameramana ulaştı.

Videodan çıkarılmıştı

Varufakis’in orta parmağını kaldırdığı iddia edilen videoyu çeken Martin Beros söz konusu videonun 57 dakikalık bir konuşma olduğunu ve orta parmak sahnesinin o zaman televizyonlarda yayımlanmadığını o sahnenin videodan çıkarıldığını açıkladı.

Yunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ise söz konusu görüntülerle ilgili olarak, Görüntüler montajlı. Hiçbir zaman parmak işareti yapmadım. Video sahte. Güya yabancı bir siyasetçiye elimi uzatıp son anda çektiğimi gösteren montajlı başka bir video da var” dedi.

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